Bankaların kredi faiz oranları: Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranı

Bankaların kredi faiz oranları merak ediliyor. Bankalar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere kredi kullanmak isteyen müşterilerine konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunuyor. Kullanılacak kredi türüne göre kredi faiz oranı değişiklik gösteriyor. Peki hangi bankanın kredi faiz oranları ne durumda? İşte bankaların kredi faiz oranları...

İhtiyaç kredisi faiz oranları

ING Bank: 1,35

TEB: 1,45

Türkiye İş Bankası: 1,60

Yapı Kredi: 2,52

QNB Finansbank: 1,39

Vakıfbank: 1,55

Ziraat Bankası: 1,59

Alternatif Bank: 1,69

Halkbank: 1,63

Enpara: 1,75

Fibabanka: 1,85

HSBC: 1,89

Şekerbank: 1,89

Garanti BBVA: 1,96

Akbank: 1,96

ICBC: 2,05

DenizBank: 2,23

Konut kredisi faiz oranları

Ziraat Bankası: 1,37

Vakıfbank: 1,37

Yapı Kredi: 1,37

Halkbank: 1,38

Akbank: 1,39

Türkiye İş Bankası: 1,41

Garanti BBVA: 1,46

QNB Finansbank: 1,51

ING Bank: 1,61

TEB: 1,68

Alternatif Bank: 1,71

Fibabanka: 1,77

HSBC: 1,80

ICBC: 1,89

Taşıt kredisi faiz oranları

Türkiye İş Bankası: 1,55

Yapı Kredi: 1,59

Alternatif Bank: 1,65

Akbank: 1,65

Garanti BBVA: 1,69

QNB Finansbank: 1,79

Fibabanka: 1,82

ICBC: 1,99

HSBC: 2,09