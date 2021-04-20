Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs pandemisi vatandaşları ekonomik olarak olumsuz etkilerken, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullananların sayısı artıyor. Bankaların kredi faiz oranları kredi türüne göre değişkenlik gösteriyor. Konut kredisi gibi yüksek meblağ gerektiren kredilerde faiz oranı daha düşük olurken, ihtiyaç kredilerinde ise daha yüksek bir faiz oranı uygulanıyor.

Bankaların kredi faiz oranları geri ödenecek tutar, aylık taksitler gibi noktaları etkiliyor. Bu nedenle kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar bütçelerine en uygun krediyi araştırıyor. Peki bankaların kredi faiz oranlarında son durum ne?

Bankaların kredi faiz oranları

Akbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,62-2,13

Taşıt kredisi: %1,56-1,66

Konut kredisi: %1,41

DenizBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %2,23

Taşıt kredisi: %1,74

Konut kredisi: %1,79

Garanti BBVA kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79

ING Bank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,64-1,69

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,49-1,69

Türkiye İş Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,65

Taşıt kredisi: %1,55-1,60

Konut kredisi: %1,45

QNB Finansbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,49

Taşıt kredisi: %1,79

Konut kredisi: %1,56

TEB kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,60

Taşıt kredisi: %1,75

Konut kredisi: %2,00

Yapı Kredi Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,89-2,57

Taşıt kredisi: %1,65

Konut kredisi: %1,50

Halkbank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,51

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

Kuveyt Türk kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: % 1,76

Taşıt kredisi: %1,66

Konut kredisi: %1,64

VakıfBank kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,51

Taşıt kredisi: %1,50

Konut kredisi: %1,32

Ziraat Bankası kredi faizleri

İhtiyaç kredisi: %1,58

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,37