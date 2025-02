Bankaların külçe transferi altın fiyatlarını uçurdu

Takip Et

Recep ERÇİN

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politika adımları güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altına yönelmesine yol açıyor. Bir yandan merkez bankalarının altın alımları sürerken diğer yandan jeopolitik gelişmeler değerli metalin fiyatında her hafta yeni bir rekor görülmesine neden oluyor. Trump’ın açıklamaları sonrası ABD’nin Ukrayna'ya desteğini sonlandıracağına yönelik beklentiler nedeniyle altın perşembe günü 2950 doları aştı. Rekor seviye dikkate alındığında altının ons fiyatında son bir ayda yüzde 7’den fazla artış görüldü. Savaş endişeleri ve merkez bankalarının alımları ile talep gören değerli metalin fiyatı geçen yıl yüzde 27 artmıştı.

Trump ve merkezlerin etkisi

Goldman Sachs, bu hafta yaptığı açıklamada, merkez bankaları talebindeki büyümenin devam etmesi nedeniyle 2025 sonu için altın fiyatı tahminini ons başına 2890 dolardan 3100 dolara yükselttiğini duyurdu. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada altının ayaklarını yere sağlam basarak ilerlediğini bu yüzden yılın ilk yarısında ons bazında 3 bin doların görülebileceğini söyledi.

Trump’ın attığı adımlar nedeniyle Londra’daki altınların fiziki olarak ABD’ye çekilmeye başladığını anımsatan Yıldırımtürk, “İsviçre’ye getiriyorlar. ABD standardına çeviriyorlar. Buradan ABD’ye uçaklarla altın gidiyor. Bu talep oluşturuyor. Gazze meselesindeki gibi sözlü ilhaklar da tedirginlik yaratıyor. Her ne kadar Ukrayna Savaşı bitecek denmiş olsa da henüz bu belirsizlikler satın alınıyor. Gümrük duvarlarının yükseltilmesi de maliyet kanalından enflasyon oluşturacağı için ABD’de enflasyona karşı bir miktar altın alımı var. Merkez bankaları da bloklaşmadan dolayı alım yapıyor” bilgilerini verdi.

Yıldırımtürk, “Hızlı bir yükseliş oldu ama ben 2900 doları haziran sonu bekliyordum. Sonbaharda 3200 dolar olur diyorduk. Bu seviyelerde kalırız. Önden fiyatlama gibi oldu. Ay sonu kontrat işlemlerinin de bir miktar etkisi var. Sindirerek giden bir fiyat hareketi var” yorumu yaptı.

'Asıl dinamik küresel güvensizlik ortamı'

Uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan ise DÜNYA’nın sorusu üzerine altın talebine ilişkin dinamikleri şöyle yorumladı: “Son zamanlardaki alımlar, Londra’dan New York’a doğru akış gümrük vergilerinin getirilmesinden kaynaklı. Son günlerde ABD’nin altın rezervlerinin denetleyeceği ve bundan kaynaklanan spekülasyonlar da var ama hepsi son bir ayın hikâyesi. Son birkaç yıldır asıl dinamik, başta Çin olmak üzere ABD’ye güvensizlik duyan, merkez bankalarının alımları diyebiliriz. Dolayısıyla belki 100-200 dolarlık tutarlar spekülasyonla açıklanabilir ama asıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte rezervlerine el konulmasının yarattığı güvensizlik sonucu jeopolitik bir problem olduğunu görüyoruz. ABD her ne kadar barış istediğini açıklasa da, açık açık Çin’e konsantre olacaklarını söylüyorlar. Dolayısıyla orada bir gerginliğin devam edeceğini görüyoruz. Bu yüzden alımlar var.”

Seçimden bu yana külçeler taşınıyor

ABD bankaları, Trump'ın tehditlerinin tetiklediği küresel ticaret savaşı korkusuyla, milyarlarca dolar değerinde altını Londra'dan New York'a taşıyor. The Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre JPMorgan ve HSBC gibi dev bankalar, kısa pozisyonlardaki kayıpları karşılamak için altını Atlantik'in öte yanına uçuruyor ve altının çoğu Londra'dan daha değerli olduğu New York City'ye iniyor. Seçimlerden bu yana milyarlarca dolarlık altının taşındığı bildirildi.

Tasarruf tercihi altından yana

ING Türkiye, Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2024 yılı üçüncü çeyrek araştırma sonuçlarına göre, tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihine bakıldığında en çok tercih edilen yatırım aracı yüzde 52 ile altın, değerli taşlar ve metal hesapları oldu. Bunu yüzde 24 ile TL vadeli hesap ve yüzde 20 ile yastık altı döviz ve TL nakit takip ediyor. Hisse senedi ve borsaya yatırım yapanların oranı yüzde 17 olarak öne çıkıyor. Türkiye’de her iki kişiden biri tasarruf yapıyor. Katılımcıların yüzde 55’i tasarruf sahibi olduklarını belirtirken, bu kitlenin yüzde 72’si düzenli tasarruf ettiğini aktarıyor.

Trump, Fort Knox'ta teftiş yapacak

Donald Trump ve Elon Musk, ABD'deki altın rezervlerinin tutulduğu Fort Knox’u teftiş edecek. Trump, "Altın orada Fort Knox'ta saklanıyor, değil mi? Oranın kapılarını açacağız, bakalım orada altınımız var mı? Fort Knox'taki altını çalan oldu mu öğrenmek istiyoruz. Oraya gerçekten gidip teftiş edeceğiz. 400 ton altın var diyorlar, bu çok fazla altın" ifadelerini kullandı. Elon Musk ise, “Sadece gidip görmek ve birinin sprey boyayla sahte bir şeyler yazmadığından emin olmak istiyoruz. Bu gerçek altın mı? Külçeyi ısır..." açıklaması yaptı.