Bankaların mevduat faiz oranları
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarmasının ardından bankaların mevduat faiz oranları da yükseldi. Mevduat faiz oranları yüzde 15 seviyelerine çıkarken, ticari kredi faiz oranları ise yüzde 17 seviyelerinde bulunuyor.
T.C. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından vatandaşlar bankaların mevduat faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Politika faizindeki artışın ardından mevduat faizlerindeki hareketlenme devam ederken, 10 bin TL mevduata en çok tercih edilen 32 günlük vadede mavduat faizi yüzde 15'e ulaştı.
İşte bankaların mevduat faizi oranları...
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,50
Kazanç: 129
Burgan Bank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,50
Kazanç: 129 TL
Odeabank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,15
Kazanç: 126 TL
Fibabanka
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,00
Kazanç: 125 TL
Alternatif Bank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,00
Kazanç: 125 TL
VakıfBank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 14,75
Kazanç: 123
ICBC
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 14,50
Kazanç: 121 TL
Halkbank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 14,25
Kazanç: 119 TL
QNB Finansbank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 13,85
Kazanç: 115 TL
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 13,50
Kazanç: 112 TL
HSBC
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 13,25
Kazanç: 110 TL
Anadolu Bank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 13,00
Kazanç: 108 TL
Şekerbank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 12,25
Kazanç: 102
Denizbank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 12,00
Kazanç: 100 TL
Enpara
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 12,00
Kazanç: 100 TL
Akbank
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 12,00
Kazanç: 100 TL
Türkiye İş Bankası
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 10,65
Kazanç: 89 TL
Yapı Kredi Bankası
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 9,75
Kazanç: 81
Albaraka Türk
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 8,58
Kazanç: 71 TL
Türkiye Finans
Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 7,67
Kazanç: 64 TL