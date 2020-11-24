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Bankaların mevduat faiz oranları

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkarmasının ardından bankaların mevduat faiz oranları da yükseldi. Mevduat faiz oranları yüzde 15 seviyelerine çıkarken, ticari kredi faiz oranları ise yüzde 17 seviyelerinde bulunuyor.

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T.C. Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından vatandaşlar bankaların mevduat faiz oranlarındaki son durumu araştırıyor. Politika faizindeki artışın ardından mevduat faizlerindeki hareketlenme devam ederken, 10 bin TL mevduata en çok tercih edilen 32 günlük vadede mavduat faizi yüzde 15'e ulaştı.

İşte bankaların mevduat faizi oranları...

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,50
Kazanç: 129

Burgan Bank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,50
Kazanç: 129 TL

Odeabank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,15
Kazanç: 126 TL

Fibabanka

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,00
Kazanç: 125 TL

Alternatif Bank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 15,00
Kazanç: 125 TL

VakıfBank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 14,75
Kazanç: 123

ICBC

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 14,50
Kazanç: 121 TL

Halkbank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 14,25
Kazanç: 119 TL

QNB Finansbank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 13,85
Kazanç: 115 TL

Ziraat Bankası

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 13,50
Kazanç: 112 TL

HSBC

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 13,25
Kazanç: 110 TL

Anadolu Bank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 13,00
Kazanç: 108 TL

Şekerbank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 12,25
Kazanç: 102

Denizbank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 12,00
Kazanç: 100 TL

Enpara

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 12,00
Kazanç: 100 TL

Akbank

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 12,00
Kazanç: 100 TL

Türkiye İş Bankası

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 10,65
Kazanç: 89 TL

Yapı Kredi Bankası

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 9,75
Kazanç: 81

Albaraka Türk

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 8,58
Kazanç: 71 TL

Türkiye Finans

Mevduat tutarı: 10 bin TL
Faiz oranı: 7,67
Kazanç: 64 TL

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