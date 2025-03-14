Bankpozitif, Flash TV ve Payfix’e el konuldu! Yasa dışı bahis operasyonu: Erkan Kork gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun sahibi Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü liderliği suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

59 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapılırken, MASAK ve Merkez Bankası raporları doğrultusunda 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el kondu.

"Payfix üzerinden bahis gelirleri aklandı" iddiası

Savcılık soruşturmasına göre, Erkan Kork'un 2014 yılında Troyin Bilişim şirketiyle finans sektörüne adım attığı ve yasa dışı bahis gelirleriyle "Payfix" isimli ödeme kuruluşunu kurduğu iddia edildi. Payfix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paralarını akladığı öne sürüldü.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, Payfix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edilirken, bu işlemlerde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu raporlara yansıdı.

"Pozitifbank, suç gelirleriyle alındı" iddiası

Soruşturma dosyasına göre, suçtan elde edilen gelirler ile Pozitifbank’ın satın alındığı ve daha sonra Capital Türk Holding, Aypara Ödeme Kuruluşu ve Ininal Ödeme Hizmetleri gibi şirketlerin kurularak yasa dışı gelirlerin aklandığı iddia edildi.

Operasyon kapsamında:

Bankpozitif, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu'na devlet el koydu.

17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve çok sayıda banka hesabı ile kripto para cüzdanlarına el kondu.

23 şirkete ait toplam 114 araç ve şirket ortaklık payları devlete geçti.

Yetkililer, devlet kontrolüne geçen şirketlerde operasyonların devam edeceğini ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.