BankPozitif’ten yabancı sermaye iddialarına yanıt

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, basında yer alan "yabancı sermaye" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve bankanın tamamen Türk sermayeli bir yapıya sahip olduğunu bildirdi.

Banka tarafından yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) çeşitli tarihlerde aldığı kararlarla Bankanın sermaye yapısında önemli değişiklikler yaşandığı hatırlatıldı. Açıklamada, 12 Mayıs 2023 tarihli BDDK kararıyla Tarshish Hapoalim Holdings and Investments Ltd'nin BankPozitif'teki doğrudan yüzde 99,9999976 oranındaki payının sıfıra düşürüldüğü ve hisselerin PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye devredildiği belirtildi.

Ayrıca, 15 Ağustos 2024 tarihli BDDK kararıyla da PayFix'in Banka’daki yüzde 79’luk payının sıfıra düşürüldüğü ve çoğunluk hisselerin Capitalturk Holding AŞ’ye geçtiği bilgisi verildi. Bu değişikliklerin ardından BankPozitif’in, yüzde 100 Türk sermayeli bir yapıya sahip olduğu açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bankamız, ülkemizin ve milletimizin geleceği için hizmet etmeye devam etmekte olup, Bankamız ve ortakları hakkındaki çıkan asılsız haberler hakkında yasal yollara başvurulacaktır.”

"İtibarın korunması kanunu"na vurgu

BankPozitif, asılsız iddialara karşı yasal haklarını sonuna kadar savunacaklarını belirtti. Açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesi hatırlatılarak, bir bankanın itibarını zedeleyecek veya şöhretine zarar verebilecek asılsız haberlerin yasa dışı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Kanunun 158. maddesine göre bu tür asılsız haberlerin hapis ve adli para cezası gerektirdiği belirtilmiştir. Bankamız, bu iddiaları ortaya atan kişi ve kuruluşlara karşı yasal yollara başvuracaktır” denildi.

BankPozitif, Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ve tamamen yerli bir yapıya sahip olduklarını kamuoyuna duyurdu.