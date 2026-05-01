Bar ve restoranlarda yeni dönem: Şişe başına ek ücret geliyor

İspanya hükümeti, içecek ambalajlarının geri dönüşüm oranını artırmak amacıyla yeni bir depozito-iade sistemi hazırlıyor. Yeni uygulamayla birlikte plastik şişe, cam şişe ve kutulu içeceklerde geri ödemeli ek ücret dönemi başlayacak.

Fiyatlara ayrı ücret yansıyacak

Yeni sisteme göre uygun kapsamdaki içecekler satılırken, ürün fiyatına ek olarak ayrı bir depozito bedeli uygulanacak. Bu ücret, müşterinin fişinde içecek fiyatından ayrı şekilde gösterilecek.

Uygulama özellikle şişelenmiş gazlı içecekler, bira şişeleri ve kutulu içeceklerde geçerli olacak. İşletmelerin kasa sistemlerini buna göre güncellemesi gerekecek.

Fıçı içecekler öne çıkabilir

Uzmanlara göre yeni sistem, bazı işletmelerin içecek menülerini yeniden şekillendirmesine yol açabilir. Özellikle tek kullanımlık şişe ve kutular yerine fıçı sistemleri veya yeniden doldurulabilir seçeneklerin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme yalnızca müşterileri değil, işletmeleri de etkileyecek. Bar ve restoranların boş ambalajları ayrı şekilde depolaması ve yetkili geri dönüşüm sistemlerine teslim etmesi gerekecek.