Baran: Büyümede e-ticaret ve e-ihracat başrol oynayacak

24 Ocak 2020

ATO Başkanı Baran, Ankara Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Webolizma iş birliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Orta Anadolu E-İhracat Konferansı’nın açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye’nin e-ticarete uyum sağlayan ülkelerin başında yer aldığını dile getiren Baran, “Nüfusun büyüklüğü, internetin kullanımı, ödeme sistemleri ve lojistik gelişmişlik Türkiye’nin e-ticaretteki gelişiminde temel avantajları oldu. Türkiye’de e-ticaret pazarı 45 milyar dolar civarında bir hacme ulaştı. Ülkemiz bir yandan KOBİ’leri elektronik ihracata yönlendirirken diğer yandan da elektronik ihracatın artışına yönelik tedbirler uyguladı. Bu desteklerin sonuçlarını ekonomik göstergelerde de göreceğiz” diye konuştu.



Global perakende ticaret hacminin 2019 yılı itibariyle 25 trilyon dolara ulaştığı bilgisini veren Baran, bu rakam içindeki e-ticaret satışlarının ise 3,5 trilyon dolar olduğunu söyledi. E-ticaretin toplam ticaret içindeki payının 2011 yılında yüzde 3,6 iken 2019 yılında yüzde 15’e yükseldiğini kaydeden Baran, bunun ticaretin hızla yön değiştirdiğinin göstergesi olduğunu kaydetti. Baran, “E-ticaret sayesinde küresel pazarda yer alan firmalar daha kolay pazar çeşitlendirmesi yapabildiği gibi müşteri portföyünü genişletip daha etkin dağıtım kanallarıyla operasyon maliyetini düşürebiliyor. Bu durum e-ticarete yönelen firmalara rekabet imkânı sağlıyor” dedi.



“Hedef her üyeyi e-ihracatçı görmek”



ATO’nun, üyelerinin ticari faaliyetlerini artırmaya yönelik yaptığı çalışmaları anlatan Baran, Ankara’nın ve Anadolu’nun ticaret ve ihracat potansiyelini artırmak için başta panel, eğitim programları, yabancı heyetlerle toplantılar olmak üzere çok sayıda faaliyet yürüttüklerini kaydetti. Üyelere daha kaliteli hizmeti daha kısa sürede verebilmek için ATO’da dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini de bildiren Baran, “E ticaretin 24 saat devam ettiğini dikkate alarak, internet üzerinden belge verme hizmet süremizi de 24 saate çıkarttık. Şirketlerimiz ve işletmelerimiz bu süreçte rakiplerinin gerisinde kalmamalı. Bizim gibi kuruluşların görevi üyelerimizi ve ihracat yapmak isteyenleri bu değişimlere hazırlamak. Her üyemizin e-ticaret ve e-ihracat yaptığını görmek en büyük hedefimiz. Biliyoruz ki üyemizin kazanacağı her bir dolar ülkemizin geleceğini inşa edecektir” diye konuştu.



Konferansa Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, TÜMSİAD Ankara Şube Başkanı Abbas Demirbaş, Webolizma Ajans Başkanı Ecevit Saraç, Worldef Kurucu Başkanı Ömer Nart da katılarak açılış konuşmalarını yaptılar.