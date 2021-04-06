Baran: Kurumlar vergisinde artış işletmelere yük oluşturacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde yer alan kanun teklifiyle kurumlar vergisinde öngörülen artışın, işletmelere yük oluşturacağını ifade etti.

Baran, yazılı açıklamasında, TBMM'ye sunulan torba kanun teklifiyle 2021 yılı için yüzde 25'e, 2022 yılı için ise yüzde 23'e yükseltilmesi öngörülen kurumlar vergisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde yatırım ve üretimi desteklemeyi temel alan bir anlayışın hakim olduğuna işaret eden Baran, vergi oranındaki artışın yatırımları desteklemekten uzak bir adım olacağını savundu.

Türkiye'de yaklaşık 99 bini Ankara'da olmak üzere toplam 939 bin kurumlar vergisi mükellefi olduğunu bildiren Baran, kurumlar vergisi gelirlerinin toplam vergi gelirleri içindeki oranının 2019 yılında yüzde 7,9 düzeyinde olduğunu belirtti.

"Yatırım iklimini bozar"

Genel vergi geliri düzeyini büyük ölçüde etkilemeyecek bu kararın, işletmeler açısından önemli bir yük oluşturacağını kaydeden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte işletmeler bir yandan değişime ayak uydurmak, bir yandan varlıklarını devam ettirmek, bir yandan da istihdamı korumak için çalışıyor. Bu süreçte üretim için gerekli dinamizmi kazanmak açısından vergi yükünün azaltılması beklenirken tam tersine artış yönünde çalışma yapılması yatırımcının moralini bozan bir gelişme oldu. Bu artış, Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme hedefine uygun bir gelişme değil. Kurumlar vergisindeki artış yatırım iklimini bozar."

İktisatçıların yüksek vergi oranlarının vergi gelirlerinde azaltıcı etki oluşturduğuna dair teorilerini doğrulayan sonuçların görüldüğünü vurgulayan Baran, "Küresel ekonomideki sorunlara rağmen büyümeyi sürdürmek, istihdamı artırmak, enflasyonla mücadeleye devam etmek ve nihayetinde makroekonomik istikrarı güçlendirmenin yollarından biri de vergi politikalarıdır. Vergi oranlarının, yatırımı teşvik ederken kayıt dışılığı azaltacak, üretim ve istihdamı artıracak şekilde düzenlenmesi gereklidir. Bunun da yolu vergi oranlarını düşürmektir." ifadelerini kullandı.

"Yabancı yatırımcı için caydırıcı etki yapabilir"

Baran, vergilendirme dönemi başlamışken yapılacak artışın, yatırım planlamasını önceden yapan yatırımcılar için moral bozucu bir gelişme olduğunu belirterek, "Hükümetimiz kurumlar vergisi oranını yükseltmek yerine tam tersi düşürerek hem kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi etkinleştirmeli hem de sermaye birikimine imkan vererek ekonomik kalkınmaya katkı sağlamalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Baran, kurumlar vergisi oranlarının yükselmesinin yabancı yatırımcı için de caydırıcı etki yapabileceğini kaydetti.