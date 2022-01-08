Baran'dan indirimli krediden oda üyelerinin yararlanamamasına tepki

ANKARA (DÜNYA) - İndirimli esnaf kredilerinden ticaret odalarına üye olanların yararlanamamasına tepki gösteren Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, devlet destekleri ve kredilerde esnaf-tacir ayrımı yapılmaması gerektiğini söyledi.

Ticari hayatın bir bütün olarak değerlendirilerek esnafla tacir arasında ayrım yapılmasını eleştiren Gürsel Baran, pandeminin başından bu yana esnafın bağlı bulunduğu meslek odasına göre ayrı uygulamaya tabi tutulduğunu bildirdi.

Basit usulde vergilendirilen esnafın vergi muafiyeti kapsamına alındığını hatırlatan Baran, Türkiye Halk Bankası’nın esnaf ve sanatkara 2024 yılı sonuna kadar yüzde 50 indirimli kredi kullandırılmasına ilişkin 4 Ocak tarihli kararı ise anlamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Kararda, ticaret odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı/sahibi olmama ön şartı bulunduğunu dile getiren Baran, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olduğunu ve bu kapsamda esnaf ve sanatkârlarımızın korunmasının Anayasa maddesiyle hükme bağlandığını biliyoruz.” dedi.

ATO’nun bir kısmı dünyanın en büyük projelerini üstlenen 160 bin üyesi bulunduğunu vurgulayan Gürsel Baran, “Bir başına işletmesini ayakta tutmaya çalışan gerçek kişi ticaret işletmeleri de mevcut. Sadece ticaret odasına kayıtlı olmaları nedeniyle üyelerimizin tamamı büyük işletme olarak değerlendiriliyor ve yan yana dükkânlarda aynı işi yapan işletmeler farklı uygulamalara maruz bırakılıyor.” dedi.

Bu durumun, biri spor ayakkabılı diğeri çıplak ayakla iki kişinin aynı koşuda yarıştırılmasına benzediğini aktaran Baran, “Yanımızdaki esnaf ve sanatkâr kardeşlerimizin koşullarının iyileştirilmesini biz de çok isteriz, bundan büyük memnuniyet de duyarız. Ancak, ticaret yapan, istihdam sağlayan ve vergi veren üyelerimizin, esnaflara sağlanan koşullarla aynı şartlarda kredi kullanımına dair taleplerine söyleyecek söz bulamıyoruz. Esnafın da tüccarın da bu ülkenin öz evladı olduğuna inanıyoruz, bunu uygulamada da görmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.