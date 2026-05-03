Baran’dan vergi indirimi mesajı: Yatırım iştahı artar

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimlerin enerji ve ticaret dengelerini olumsuz etkilediğini belirterek, bu gelişmelerin küresel enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Baran, özellikle İran, İsrail ve ABD eksenindeki gerilimlerin küresel ekonomide belirsizliği artırdığını vurguladı.

Baran, dünya petrol ve LNG ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel tedarik zincirlerinin kırılganlığını ortaya koyduğunu söyledi.

Hürmüz’de yaşanan fiili kısıtlamaların denizcilik sektöründe ciddi tıkanmalara yol açtığını belirten Baran, bu durumun enerji, lojistik ve sigorta maliyetleri üzerinden küresel enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini dile getirdi.

Türkiye yatırım için güçlü bir merkez olmayı hedefliyor

Baran, Türkiye’nin “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” ile yatırım ortamını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Program kapsamında ihracatçılara yönelik vergi avantajlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Baran, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 20’den yüzde 9’a, imalatçı olmayan ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşürülmesinin planlandığını aktardı.

Ayrıca, transit ticaret ve yurt dışı faaliyetlerden elde edilen kazançlara yönelik istisnaların artırılmasının ve yüksek katma değerli hizmet ihracatına yönelik vergi avantajlarının genişletilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Yatırım süreçlerinde sadeleşme vurgusu

Baran, yatırım süreçlerinin sadeleştirilmesine yönelik “tek durak büro” uygulamasının yatırımcılar açısından önemli olduğunu belirterek, bürokrasinin azaltılmasının Türkiye’nin yatırımcı dostu konumunu güçlendireceğini ifade etti.

Start-up ekosistemine yönelik teşvikler, dijital şirket uygulamaları ve finansmana erişimi kolaylaştıran düzenlemelerin de girişimcilik açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Vergi sisteminde sadeleşme çağrısı

Mevcut vergi yapısında farklı oranların uygulandığını belirten Baran, bu durumun mevzuata uyum ve rekabet açısından sorunlara yol açtığını ifade etti.

Kurumlar vergisinin tek bir oranda, yüzde 15 seviyesinde uygulanmasının daha adil ve rekabetçi bir yapı oluşturacağını savunan Baran, düşük oranlı vergi politikalarının ekonomik faaliyetleri artırabileceğini söyledi.

İrlanda örneği dikkat çekiyor

Baran, düşük kurumlar vergisi politikasıyla öne çıkan İrlanda örneğine dikkat çekerek, bu modelin yatırım çekme ve gelir artışı açısından başarılı sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Vergi oranlarında yapılacak dengeli bir iyileştirmenin işletmelerin öz kaynaklarını güçlendireceğini vurgulayan Baran, bunun yatırım, üretim ve istihdam üzerinde olumlu etkiler yaratacağını sözlerine ekledi.