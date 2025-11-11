Barclay, The Very Group’u sattı

Littlewoods ve Very markalarının sahibi olan The Very Group, 2002’de Barclay kardeşler tarafından satın alınmış, 2004’te Shop Direct ile birleşerek bugünkü adını almıştı.

Grup, teknoloji yatırımları ve dijital satış modeliyle geleneksel katalog işinden İngiltere’nin en büyük e-ticaret devlerinden birine dönüştü.

Washington merkezli özel sermaye devi Carlyle Group, şirketi satın alırken, Abu Dabi merkezli International Media Investments (IMI) de mevcut hissedarlığını sürdürdü. IMI ve Carlyle, 2021’den bu yana şirkete önemli finansman sağlayan iki ana yatırımcı konumundaydı.

Dijital altyapıya daha fazla yatırım

The Very Group CEO’su Robbie Feather, satışın ardından yaptığı açıklamada, “Bu, şirketimiz için heyecan verici bir büyüme döneminin başlangıcı. Carlyle ve IMI’nin desteğiyle teknolojiye, müşteri deneyimine ve dijital altyapıya daha fazla yatırım yapacağız” dedi.

Şirket, geçtiğimiz yıl yüzde 16 kâr artışıyla 307 milyon sterlin gelir elde ederken, satışlarını 2,1 milyar sterline yükseltti.