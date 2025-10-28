Barclays, 11 yıl sonra Suudi Arabistan’a dönüyor

İngiltere merkezli Barclays Bank, 11 yıl önce çıktığı Suudi Arabistan’da yeniden yatırım bankacılığı faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

Banka tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu’daki genişleme planının merkezinde Suudi Arabistan’ın bulunduğu belirtildi. Barclays, Riyad’da 2026 yılı içinde yeni bir ofis açmayı planlıyor.

Barclays CEO’su Coimbatore Sundararajan Venkatakrishnan, “Riyad’ın finans merkezinde iyi ölçekli bir ofis kurmak istiyoruz” dedi.

Banka, bölgedeki yatırım bankacılığı ve küresel piyasa faaliyetlerini yeniden başlatmak için geçici bir lisans aldı. Bu adım, Barclays’in Orta Doğu’daki varlığını yeniden güçlendirmesinin ve küresel yatırımcılarla bağlarını artırmasının ilk aşaması olarak değerlendiriliyor.