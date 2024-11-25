Barclays, ABD ekonomisindeki dirençle S&P 500 tahminini güncelledi

Barclays, ABD hisse piyasalarına yönelik iyimserliğini artırarak S&P 500 endeksi için 2025 yılı tahminini 6.500’den 6.600’e çıkardı. Bu değişiklik, Cuma günkü 5.969,34 kapanışına kıyasla yüzde 10,56’lık bir artışı ifade ederken, bankanın 2024 tahmini olan 6.000 seviyesinin de üzerinde bir performansı işaret ediyor.

Barclays analistleri, ABD ekonomisindeki dayanıklılığın, enflasyondaki kademeli düşüşün ve mega-cap teknoloji hisselerindeki güçlü kazanç beklentilerinin bu kararın arkasındaki temel faktörler olduğunu belirtti. Banka, "ABD hisse senetleri için makro pozitiflerin, negatif faktörlere kıyasla daha baskın olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Analistler ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın para politikasını gevşetmeye devam edeceğini ve bu durumun hisse piyasalarını destekleyeceğini öngörüyor. 2024 yılında gerçekleşmesi beklenen ABD başkanlık seçimlerinin ardından belirsizliklerin azalacağı ve düşük işsizlik oranlarının piyasalara pozitif yansıyacağı belirtiliyor.

Barclays’in bu tahmini, geçtiğimiz hafta Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi diğer büyük bankaların endeksin 6.500 seviyesine ulaşabileceği yönündeki öngörülerini takip ediyor. Analistler, ABD büyümesinin devam edeceği ve teknoloji sektörünün piyasalara liderlik etmeyi sürdüreceği görüşünde birleşiyor.

ABD hisse piyasaları, özellikle mega-cap teknoloji hisselerinin güçlü performansıyla son dönemde dikkat çekiyor. Barclays'in 2025 için daha yüksek bir hedef belirlemesi, bu trendin devam edeceği yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirdi.