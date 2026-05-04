Barclays faiz indirimi beklentisini 2027 yılına öteledi

Barclays, Federal Rezerv'in (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki tahminlerinden vazgeçtiğini açıkladı. Banka, enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonla mücadeleyi yavaşlatması nedeniyle Fed'in 2026 yılı boyunca faizleri sabit tutmasını bekliyor.

Analist Marc Giannoni tarafından hazırlanan notta, bankanın ilk faiz indirimi beklentisini Mart 2027 tarihine kaydırdığı belirtildi. Barclays uzmanları, Brent petrol fiyatlarının bu çeyrekte varil başına 115 dolara kadar çıkacağını öngörüyor.

Barclays faiz indirimi tahminlerini değiştirdi

Petrol fiyatlarındaki bu artışın, enflasyon verileri üzerindeki aşağı yönlü baskıyı zayıflatması bekleniyor. Bankanın enerji stratejistleri, Brent petrolün yılın dördüncü çeyreğinde 100 dolar seviyesine gerileyeceğini, ancak yıl genelinde yüksek seyredeceğini tahmin etti.

ABD Batı Teksas tipi ham petrol (WTI) fiyatının ise ikinci çeyrekte 105 dolarla zirve yapacağı öngörülüyor. Bu durum, ulaşım ve üretim maliyetleri üzerinden tüketici fiyatlarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Enflasyon verileri Fed kararlarını zorlaştırıyor

Barclays, 2026 yılı için manşet PCE enflasyon tahminini yüzde 3,8 seviyesine yükseltti. Bu rakam, bankanın bir önceki projeksiyonuna göre 0,7 puanlık bir artış anlamına geliyor. Çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 3,1 olarak belirlendi.

Banka, ABD ekonomisinin 2026 yılındaki büyüme tahminini yüzde 2,1 seviyesine indirdi. Buna rağmen iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam edeceği ve bu durumun Fed'e ihtiyati faiz indirimi için alan bırakmayacağı vurgulandı.

Petrol fiyatları faiz politikası üzerinde baskı kuruyor

Analist Giannoni, çekirdek enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 3'ün üzerinde kalacağı bir senaryoda faiz indirimi olasılığının zayıf olduğunu yazdı. Fed'in para politikası kurulu FOMC'nin bu koşullar altında faiz indirmeyeceği ifade edildi.

Hürmüz Boğazı'ndaki olası aksaklıklar, petrol fiyatları ve enflasyon görünümü üzerindeki riskleri yukarı yönlü tutmaya devam ediyor. Fed'in ancak enflasyonun yüzde 2 hedefine döndüğüne dair net kanıtlar gördüğünde harekete geçmesi bekleniyor.

Barclays'in bu revizyonu, küresel piyasalarda "daha uzun süre yüksek faiz" beklentisini güçlendiriyor. Enerji maliyetlerindeki oynaklık, ABD merkez bankasının enflasyon hedefine ulaşma süresini uzatırken, ekonomik büyüme ivmesinin 2026 boyunca baskı altında kalacağı öngörülüyor.