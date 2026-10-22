Barclays'ın kârı arttı, 5 bin kişiyi işten çıkarıyor

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İngiltere'nin en büyük finans kuruluşlarından Barclays, kârlılığını artırmasına rağmen kapsamlı bir işten çıkarma planını hayata geçiriyor. Banka, yapay zekâ ve diğer teknolojilerden yararlanarak operasyonel maliyetlerini azaltma stratejisi kapsamında 2026 yılı boyunca yaklaşık 5 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor. Bu sayı, kurumun toplam çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ine karşılık geliyor.

Barclays'ın 22 Ekim'de açıkladığı üçüncü çeyrek sonuçları, bankanın kârındaki artış ile istihdam politikasındaki değişimi aynı anda ortaya koydu. Vergi öncesi kâr yıllık bazda yüzde 12 artarken yönetim, teknoloji yatırımlarının çalışan sayısında azalmaya olanak sağladığını belirtti. Özellikle destek birimleri ve yazılım geliştirme faaliyetleri, yeniden yapılanmadan etkilenecek alanlar arasında bulunuyor.

Bin kişi ayrıldı, 4 bin kişi daha etkilenecek

Barclays'ın işten çıkarma programı yalnızca gelecek aylara ilişkin bir hedef değil. Banka, planlanan 5 bin kişilik azaltımın yaklaşık bin kişilik bölümünü yılın ilk yarısında gerçekleştirdi. Kalan yaklaşık 4 bin kişilik azaltımın ise yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Mali İşler Direktörü Anna Cross'un verdiği bilgilere göre istihdam azaltımının önemli bölümü destek fonksiyonlarında gerçekleşecek. Bu alanlar arasında teknoloji ekipleri ve yazılım geliştirme birimleri de yer alıyor. Yapay zekâ araçlarının belirli iş süreçlerinde üretkenliği artırması, bankanın bazı görevleri daha az çalışanla yürütmesini mümkün kılan unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kâr yüzde 12 arttı, beklentiler karşılanamadı

Barclays, temmuz-eylül döneminde yaklaşık 2,32 milyar sterlin vergi öncesi kâr elde etti. Geçen yılın aynı dönemindeki 2,08 milyar sterlinlik sonuca göre yüzde 12'lik artış sağlandı. Ancak gerçekleşen kâr, analistlerin yaklaşık 2,42 milyar sterlinlik beklentisinin altında kaldı.

Bankanın toplam geliri de geçen yılın aynı dönemindeki 7,17 milyar sterlinden 7,37 milyar sterline yükseldi. Gelir artışına rağmen yatırım bankacılığındaki bazı faaliyetlerin beklentileri karşılayamaması, bilançonun güçlü yönlerini sınırladı. Özellikle tahvil, döviz ve emtia işlemlerindeki gerileme, sonuçlar üzerinde baskı oluşturdu.

Hisse işlemleri büyüdü, tahvil gelirleri düştü

Barclays'ın hisse senedi işlemlerinden elde ettiği gelir üçüncü çeyrekte yüzde 47 arttı. Buna karşılık sabit getirili menkul kıymetler, döviz ve emtia işlemlerinden sağlanan gelir yüzde 19 geriledi. Böylece yatırım bankacılığının iki önemli faaliyet alanı arasında belirgin bir performans farkı oluştu.

Bankanın yatırım bankacılığı biriminin toplam geliri yaklaşık 3,1 milyar sterlin olarak gerçekleşti. Bu tutar, piyasanın yaklaşık 3,3 milyar sterlinlik beklentisinin altında kaldı. Hisse işlemlerindeki güçlü performans, diğer piyasa faaliyetlerindeki gelir kaybını tamamen telafi edemedi.

Maliyetleri azaltmak için yeniden yapılanma

Barclays, üçüncü çeyrekte yapısal maliyet azaltma önlemleri kapsamında 201 milyon sterlinlik gider kaydetti. Bu harcamalar, iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesi ve teknolojinin operasyonlara daha fazla entegre edilmesi amacıyla yürütülen programın bir parçasını oluşturuyor. Banka, yılın son çeyreğinde de benzer adımları sürdürmeyi planlıyor.

Yönetimin hedefi, kısa vadede yeniden yapılanma maliyetlerine katlanarak sonraki dönemlerde daha düşük bir sabit gider yapısına ulaşmak. Yapay zekânın çalışanların yerini tamamen aldığı yönünde bir açıklama bulunmasa da belirli görevlerde ihtiyaç duyulan personel sayısını azaltması, programın öne çıkan gerekçeleri arasında yer alıyor. Bu durum, bankacılık sektöründe teknoloji yatırımlarının istihdam üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıyor.

Hissedarlara 500 milyon sterlinlik geri alım

Barclays, işten çıkarma planıyla aynı gün 500 milyon sterlin tutarında yeni bir hisse geri alım programı da açıkladı. Böylece banka, maliyetlerini azaltma stratejisini sürdürürken hissedarlarına sermaye dağıtımına devam edeceğini gösterdi. Açıklanan programla birlikte yıl içinde yatırımcılara yönelik toplam sermaye dağıtımı 2,8 milyar sterline ulaştı.

Bankanın önündeki temel sınav, teknoloji destekli verimlilik artışını hizmet kalitesinde ve gelir yaratma kapasitesinde gerilemeye yol açmadan gerçekleştirmek olacak. Kârın yükseldiği bir dönemde binlerce kişilik işten çıkarma kararı alınması ise yapay zekânın finans sektöründeki istihdam etkisine ilişkin tartışmaları güçlendirecek.