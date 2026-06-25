Barclays'ten TCMB için faiz tahmini: Enflasyon düşecek mi?

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İngiliz yatırım bankası Barclays, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl enflasyondaki dengelenme ve petrol fiyatlarında beklenen gerilemenin etkisiyle toplam 300 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini öngördü. Banka ayrıca Türk lirasındaki kontrollü değer kaybının süreceği değerlendirmesinde bulundu.

Barclays ekonomistleri arasında yer alan Ercan Ergüzel'in imzasını taşıyan analizde, para politikasına ilişkin beklentiler paylaşıldı.

"Uzun lira pozisyonları getiri sağlamayı sürdürecek"

Raporda, "Para politikasındaki gevşeme, Türk lirasının değer kaybının hızının yavaşlamasına yol açacak, böylece uzun lira pozisyonları aylık yüzde 1 toplam getiri sağlamaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Ekonomistler ayrıca, "Petrol fiyatları düşmeye devam ettiği ve yerli yatırımcıların dolar talebi zayıf olduğu sürece, Türk lirasına yönelik bu kontrollü politika sürdürülebilir olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kısa vadeli tahviller için olumlu beklenti

Analizde, politika faizindeki düşüşün kısa vadeli tahvil piyasasını da destekleyebileceği belirtildi. Bununla birlikte, "Doğal olarak, küresel petrol fiyatları ve Türkiye’nin cari açık finansmanının istikrarı, kısa vadeli getirilere ilişkin olumlu tahminimiz için temel riskler olmaya devam etmektedir" denildi.

Cari denge ve seçim beklentisi

Barclays ekonomistleri, cari dengenin büyük ölçüde mevsimsel etkiler sayesinde Kasım 2026'ya kadar iyileşmesini beklediklerini ifade etti.

Raporda, "Ancak enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ederse, açığın Kasım 2026 ile Nisan 2027 arasında ciddi biçimde genişlemesi muhtemel. Bu ortamda, bir sonraki seçimin zamanlamasına ilişkin beklentiler değişim göstermeye başladı. Temel makroekonomik tahminler cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Kasım 2027’de yapılacağını varsayıyor, ancak üç ay öncesine kıyasla bu beklentimize olan güvenimiz azalmış durumda" ifadeleri kullanıldı.