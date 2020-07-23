Barnier: Anlaşmasız Brexit ihtimali için AB 5 milyar euro ayırdı

23 Temmuz 2020

Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier birliğin sene sonunda gerçekleşmesi planlanan Brexit'in bir anlaşma olmadan gerçekleşmesi durumuna karşın birliğin 5 milyar euroluk bir fon ayırdığını duyurdu.

Barnier, yapılan görüşmelerde adil rekabet konusunda bir gelişme olmadığını ve AB ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşmaya varılmaması durumunda özellikle gümrük tarifeleri konusunda çok daha fazla "sürtüşme" yaşanacağını söyledi.

Tarafların olası bir anlaşmadan oldukça uzak olduğunu ifade eden Barnier, "Birleşik Krallık bir anlaşma için yeteri kadar istekli değil." dedi.

Barnier, AB ülkelerinde faaliyet gösteren balık restoranlarının ada karasularına erişiminin engellenmesi de dahil olmak üzere AB'nin Birleşik Krallık'ın taleplerini yerine getirmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Barnier, iki tarafın karşılıklı olarak birbirini suçlamasının müzakereleri hızlandırmayacağını, aksine bir zaman kaybı olduğunu söyledi.