Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı

20 Nisan 2020

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açıldı. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi hizmete alım ve yerli yoğun bakım solunum cihazı teslim töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane ile ilgili canlı yayında brifing aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmada, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Erdoğan: Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir" dedi.

Kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirilen proje kapsamında 10 şehir hastanesinin hizmete alındığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz. Ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracıyla en modern ambulans filolarından birine sahibiz. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık. İnşallah yeni dönemde, yeni yatırımlarla yeni eserlerle yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız. Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk."

Bakan Koca: Hastane bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmada, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacak"



Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerinin hizmete alındığını bildiren Koca, bu bölümlerin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını söyledi.

Bakan Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir." diye konuştu.

"Yerli ve milli ventilatörümüz kullanıma hazır hale getirilmiştir"

Yerli ve milli ventilatörün bugün itibarıyla üretildiğini ve kullanıma hazır hale getirildiğini bildiren, Sağlık Bakanı Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an 100 adet. Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık."

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