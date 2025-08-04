Başarı hikayesi yazmaya hazırlanan Ordu; ‘Türkiye’nin Kahramanları’ ile üretim üssü oluyor
Ordulu üreticiler, daha çok katma değer, daha çok pazar için kolları sıvadı. Türkiye’nin Kahramanları projesi kapsamında büyük alıcılarla bir araya gelen yerel üreticiler, e-ticaret ve iş geliştirme eğitimleri ile ürünlerini dünya pazarına sunmanın yollarını araladı.
Nurdoğan A. ERGÜN-ORDU
nurdogan.arslan@dunya.com
Yerel üretimin desteklenmesi ve ticaretin geliştirilmesini amaçlayan Türkiye’nin Kahramanları Projesi’nin 12’nci il buluşması Ordu’da gerçekleştirildi. Ulusal ve global alıcılarla bir araya gelen Ordulu üreticilere, iş geliştirme, etkin pazarlama ve e-ticaret konusunda eğitimler verildi. Güvenilir Ürün Platformu tarafından hayata geçirilen ve yerel üretimin hareketlendirilmesi ile ticaretin geliştirilmesini amaçlayan ve 2.5 yılda 5 bin üreticiye ulaşan Türkiye’nin Kahramanları projesinin Ordu buluşmasında özellikle yerel kadın kooperatiflerinin yoğun katılımı dikkat çekti. Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORKENT, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), TURYİD, TÜRES ve PERDER desteği ile gerçekleştirilen etkinliğin açılışını Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Hepsiburada Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü Sinem Süllü ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yaptı.
Açılışta konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, “Bizim meselemiz düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordu. Önce düşünmek ve farkında olmak gerekiyor. Etrafta dünya kadar bitkimiz var. Ama onu ticarete çeviremiyoruz. Bu kadar çalışkan, bu kadar kaynakları zengin olan bir yerde ne yapalım diye düşündük. Ve bununla ilgili de çalışmalara başladık. Fındığı ele aldık. Dünyada fındık üretiminde tekel durumundayız. Ama tekel olunan bir yerde fiyatı belirlemiyoruz. Bunu çözmeye başladık, fındığı biz kabuklu satardık, kırmaya başladık, kavurmaya sonra ezme yapmaya başladık” dedi. Fındık kabuğundan aktif karbon çıkaracak fabrika kurduklarını anlatan Güler, “Fındığın sadece kabuğundan 100 kadar ürün çıkıyor. Fındık zarını atıyorduk. Şimdi, içindeki antioksidanlar, deoksidanlar, mineraller, vitaminler, proteini, yağı satıyoruz. Fındığı, fındık olarak satarsanız 2 milyar dolar, çikolata yaparsanız 8 milyar dolar. Biz bunun hamallığını yapıyoruz. Ama sadece fındıkta lisanslı depo dahil parayı başkası kazanıyor. Daha evvel kadın kooperatifi yoktu. Şimdi burada kadın kooperatifleri var. Başladılar ve üretim yapıyorlar. 19 tane kurduk. Şimdi coğrafi farkındalıkları olan ürünleri üretiyoruz. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum yakmak gerekiyor. Şikayet, mazeret, bahane yok, plan, program, koordinasyon var” diye konuştu.
“Üretimde yerel üretici güçlendirilmeli”
“Ekonomimizin güçlenmesi, halkımızın refahı, ülkemizin uluslararası arenada rekabetini güçlendirmesi, en temelde üretime dayanıyor” diyen GPD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, şöyle devam etti: “Üretimimizi ne kadar artırır ve sürdürülebilir kılarsak, ekonomik başarımız da o derece sürdürülebilir olacak. Burada yerel ve bölgesel üreticilerimizin katkısı çok önemli. Ancak Türkiye’de yerel üreticinin üretimdeki gücü yüzde 1 bile değil. Bu oran Avrupa’da yüzde 40’ın üzerinde. Türkiye’nin Kahramanları projemizde amacımız, yerel ve bölgesel üretimin desteklenmesi, rekabet gücünün artırılması ve ekonomik katkısının güçlenmesi için çalışmaları koordine etmek."
Hepsiburada Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü Sinem Süllü de e-ticaretin büyümesinde yerel üreticilerin katkısına vurgu yaparak, “Ordu’daki üreticilerimize teknoloji, lojistik, ödeme çözümleri ve pazarlama desteği sunan entegre bir sistemle hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.
“İllerimizi ihracat üssü haline getireceğiz”
Proje ile üreticilerin desteklenmesi kadar üretimin özendirilmesini de amaçladıklarını söyleyen Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, “Bu çalışmayla üreten her bireyimizi bu ülkenin kahramanı olarak görüyor ve illerimizdeki yerel ürünlerin dünya pazarında tanıtımı ile ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin Kahramanları projesiyle yerel üreticilerimize rol modelleri tanıtmak, onlara ses olmak ve illerimizi ihracat üssü haline getirmek başlıca hedefimiz” dedi.