Başarı hikayesi yazmaya hazırlanan Ordu; ‘Türkiye’nin Kahramanları’ ile üretim üssü oluyor

Nurdoğan A. ERGÜN-ORDU

nurdogan.arslan@dunya.com

Yerel üretimin destek­lenmesi ve ticaretin geliştirilmesini amaç­layan Türkiye’nin Kahra­manları Projesi’nin 12’nci il buluşması Ordu’da gerçek­leştirildi. Ulusal ve global alı­cılarla bir araya gelen Ordulu üreticilere, iş geliştirme, etkin pazarlama ve e-ticaret konu­sunda eğitimler verildi. Güve­nilir Ürün Platformu tarafın­dan hayata geçirilen ve yerel üretimin hareketlendirilme­si ile ticaretin geliştirilmesi­ni amaçlayan ve 2.5 yılda 5 bin üreticiye ulaşan Türkiye’nin Kahramanları projesinin Or­du buluşmasında özellikle ye­rel kadın kooperatiflerinin yoğun katılımı dikkat çekti. Ordu Büyükşehir Belediyesi, ORKENT, Ordu Ticaret ve Sa­nayi Odası, Gıda Perakendeci­leri Derneği (GPD), TURYİD, TÜRES ve PERDER deste­ği ile gerçekleştirilen etkinli­ğin açılışını Ordu Valisi Mu­ammer Erol, Ordu Büyükşe­hir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, Ordu Ticaret ve Sana­yi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, GPD Yönetim Kuru­lu Başkanı Alp Önder Özpa­mukçu, Hepsiburada Kıdem­li Kurumsal İlişkiler Müdü­rü Sinem Süllü ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Ce­lal Toprak yaptı.

Açılışta konuşan Ordu Bü­yükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, “Bizim mesele­miz düşünen ordu, üreten or­du, yarışan ordu. Önce düşün­mek ve farkında olmak gere­kiyor. Etrafta dünya kadar bitkimiz var. Ama onu tica­rete çeviremiyoruz. Bu kadar çalışkan, bu kadar kaynakları zengin olan bir yerde ne yapa­lım diye düşündük. Ve bunun­la ilgili de çalışmalara başla­dık. Fındığı ele aldık. Dünyada fındık üretiminde tekel duru­mundayız. Ama tekel olunan bir yerde fiyatı belirlemiyoruz. Bunu çözmeye başladık, fındı­ğı biz kabuklu satardık, kırma­ya başladık, kavurmaya sonra ezme yapmaya başladık” dedi. Fındık kabuğundan aktif kar­bon çıkaracak fabrika kurduk­larını anlatan Güler, “Fındığın sadece kabuğundan 100 kadar ürün çıkıyor. Fındık zarını atı­yorduk. Şimdi, içindeki anti­oksidanlar, deoksidanlar, mi­neraller, vitaminler, proteini, yağı satıyoruz. Fındığı, fındık olarak satarsanız 2 milyar do­lar, çikolata yaparsanız 8 mil­yar dolar. Biz bunun hamal­lığını yapıyoruz. Ama sadece fındıkta lisanslı depo dahil pa­rayı başkası kazanıyor. Daha evvel kadın kooperatifi yoktu. Şimdi burada kadın koopera­tifleri var. Başladılar ve üre­tim yapıyorlar. 19 tane kurduk. Şimdi coğrafi farkındalıkları olan ürünleri üretiyoruz. Ka­ranlıktan şikayet etmek yeri­ne bir mum yakmak gerekiyor. Şikayet, mazeret, bahane yok, plan, program, koordinasyon var” diye konuştu.

“Üretimde yerel üretici güçlendirilmeli”

“Ekonomimizin güçlen­mesi, halkımızın refahı, ül­kemizin uluslararası arena­da rekabetini güçlendirmesi, en temelde üretime dayanı­yor” diyen GPD Yönetim Ku­rulu Başkanı Alp Önder Öz­pamukçu, şöyle devam etti: “Üretimimizi ne kadar artı­rır ve sürdürülebilir kılarsak, ekonomik başarımız da o de­rece sürdürülebilir olacak. Bu­rada yerel ve bölgesel üretici­lerimizin katkısı çok önemli. Ancak Türkiye’de yerel üreti­cinin üretimdeki gücü yüzde 1 bile değil. Bu oran Avrupa’da yüzde 40’ın üzerinde. Türki­ye’nin Kahramanları proje­mizde amacımız, yerel ve böl­gesel üretimin desteklenmesi, rekabet gücünün artırılması ve ekonomik katkısının güç­lenmesi için çalışmaları koor­dine etmek."

Hepsiburada Kıdemli Ku­rumsal İlişkiler Müdürü Si­nem Süllü de e-ticaretin bü­yümesinde yerel üreticilerin katkısına vurgu yaparak, “Or­du’daki üreticilerimize tekno­loji, lojistik, ödeme çözümle­ri ve pazarlama desteği sunan entegre bir sistemle hizmet ve­riyoruz” ifadelerini kullandı.

“İllerimizi ihracat üssü haline getireceğiz”

Proje ile üreticilerin desteklenmesi kadar üretimin özendirilmesini de amaçladıklarını söyleyen Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, “Bu çalışmayla üreten her bireyimizi bu ülkenin kahramanı olarak görüyor ve illerimizdeki yerel ürünlerin dünya pazarında tanıtımı ile ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin Kahramanları projesiyle yerel üreticilerimize rol modelleri tanıtmak, onlara ses olmak ve illerimizi ihracat üssü haline getirmek başlıca hedefimiz” dedi.