BASDEC üyeleri TUSAŞ ve SSB ile yeni iş birliklerini görüştü

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Bursa Uzay Ha­vacılık Savunma Kümelenme­si (BASDEC) organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, Sa­vunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sana­yii (TUSAŞ) temsilcileri, BAS­DEC üyesi firmalarla birebir gö­rüşmeler yaptı.

BTSO Ana Hizmet Binası’n­da gerçekleştirilen programa 90 BASDEC üyesi firma katıldı. Et­kinlik kapsamında firmalar, SSB ve TUSAŞ’ın satın alma ile tek­nik ekipleriyle üretim kabiliyet­leri, tedarik süreçleri ve olası iş birlikleri üzerine görüş alışveri­şinde bulundu. Gün boyunca ger­çekleştirilen 110’un üzerinde iki­li iş görüşmesinde yeni tedarik imkanları, proje ortaklıkları ve uzun vadeli iş birliği fırsatları de­ğerlendirildi.

Tedarikçi ağı genişleyecek

BTSO Savunma Sanayi ve Ha­vacılık Konsey Başkanı Aptul­lah Saner, etkinliğin yalnızca firmaları ana yüklenici kuruluş­larla buluşturmakla kalmadığı­nı, aynı zamanda sektörün gele­cek vizyonunun da paylaşıldığı önemli bir platform oluşturdu­ğunu söyledi.

Bursa’da halen 35 firma ile ça­lışan TUSAŞ’ın tedarikçi ağının genişletilmesini hedefledikle­rini ifade eden Saner, makine ve otomotiv yan sanayisinde sahip olunan üretim tecrübesinin ha­vacılık sektörüne taşınmasının Bursa için önemli bir fırsat oldu­ğunu dile getirdi. Kentin güçlü sanayi altyapısını yükselen sek­törlerden biri olan havacılık ve savunma sanayisine yönlendir­meyi amaçladıklarını kaydeden Saner, ortak akıl doğrultusunda oluşturulan stratejilerde BAS­DEC’in önemli bir rol üstlendi­ğini, BTSO’nun vizyonuyla kü­melenmenin firmalar arasında güçlü bir sinerji oluşturduğunu vurguladı.