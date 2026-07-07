BASDEC üyeleri TUSAŞ ve SSB ile yeni iş birliklerini görüştü
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde düzenlenen TUSAŞ – SSB Tedarikçi Günleri, Bursa’da faaliyet gösteren savunma, havacılık, makine ve otomotiv yan sanayi firmalarını sektörün ana yüklenici kuruluşlarıyla bir araya getirdi.
Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) organizasyonuyla gerçekleştirilen programda, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) temsilcileri, BASDEC üyesi firmalarla birebir görüşmeler yaptı.
BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen programa 90 BASDEC üyesi firma katıldı. Etkinlik kapsamında firmalar, SSB ve TUSAŞ’ın satın alma ile teknik ekipleriyle üretim kabiliyetleri, tedarik süreçleri ve olası iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Gün boyunca gerçekleştirilen 110’un üzerinde ikili iş görüşmesinde yeni tedarik imkanları, proje ortaklıkları ve uzun vadeli iş birliği fırsatları değerlendirildi.
Tedarikçi ağı genişleyecek
BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konsey Başkanı Aptullah Saner, etkinliğin yalnızca firmaları ana yüklenici kuruluşlarla buluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda sektörün gelecek vizyonunun da paylaşıldığı önemli bir platform oluşturduğunu söyledi.
Bursa’da halen 35 firma ile çalışan TUSAŞ’ın tedarikçi ağının genişletilmesini hedeflediklerini ifade eden Saner, makine ve otomotiv yan sanayisinde sahip olunan üretim tecrübesinin havacılık sektörüne taşınmasının Bursa için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi. Kentin güçlü sanayi altyapısını yükselen sektörlerden biri olan havacılık ve savunma sanayisine yönlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Saner, ortak akıl doğrultusunda oluşturulan stratejilerde BASDEC’in önemli bir rol üstlendiğini, BTSO’nun vizyonuyla kümelenmenin firmalar arasında güçlü bir sinerji oluşturduğunu vurguladı.