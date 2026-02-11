Basın İlan Kurumu’ndan 7,5 milyar TL’lik kredi desteği

Basın İlan Kurumu’nun 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Genel Müdür Abdulkadir Çay, basın sektörünün dijital dönüşümden finansmana kadar uzanan yapısal başlıklarında somut adımlar attıklarını duyurdu. Özellikle Kredi Garanti Fonu ile imzalanan protokol kapsamında belirlenen 7,5 milyar TL’lik kredi limiti, sektör için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

“Sürdürülebilir yönetima anlayışıyla hareket ediyoruz”

Yoğun bir faaliyet dönemini geride bıraktıklarını belirten Çay, basın temsilcileri, kamu kurumları ve paydaşlarla yapılan görüşmelerde iletilen her talep ve eleştiriyi “sahadan gelen veri” olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Çay, sorunların yerinde tespit edilmesi ve çözüm yollarının sektörle istişare içinde belirlenmesinin yönetim anlayışlarının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Dijital dönüşüm artık ertelenemez

Basın sektöründe dijital dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Çay, haber üretiminden dağıtıma kadar tüm süreçlerin köklü bir değişimden geçtiğini kaydetti.

“Dijital Dönüşüm Çağında Habercilik: Yapay Zekâ ve Dijital Yetkinlikler” panelinin bu ihtiyaca cevap verdiğini belirten Çay, akademi, sektör ve uygulayıcıların bir araya gelmesinin teorinin ötesine geçen bir perspektif sunduğunu söyledi.

Yapay zekâ ve veri odaklı habercilikte nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çeken Çay, İletişim Fakültelerini stratejik paydaş olarak gördüklerini açıkladı.

Bu kapsamda İbn Haldun Üniversitesi ile imzalanan iş birliği protokolünün önemli bir adım olduğunu belirten Çay, akademi ile iş birliklerinin artırılacağını ifade etti.

Yeni gelir modelleri öne çıkıyor

Çay, resmî ilan ve reklam gelirlerinin artırılması için yoğun çaba gösterdiklerini ancak sektörün yalnızca bu kaynağa dayanmasının yeterli olmayacağını söyledi.

Dijital reklamcılık, abonelik sistemleri ve içerik değerine dayalı gelir modellerinin her geçen gün daha fazla karşılık bulduğunu belirtti.

Ekonomik sürdürülebilirlik başlığında en dikkat çekici adım ise Kredi Garanti Fonu ile imzalanan protokol oldu. Çay, 5 yılı kapsayan destek mekanizması kapsamında bu yıl için 2 binin üzerindeki süreli yayına toplam 7,5 milyar TL kredi limiti belirlendiğini açıkladı.

Bu adımın, basın işletmelerinin teminat kaynaklı sorunlarını azaltacağını ve yatırım planlarını daha öngörülebilir bir zeminde yapmalarını sağlayacağını söyledi.

Basın emekçilerine sosyal destek

Türkiye Sigorta ile hayata geçirilen iş birliğine de değinen Çay, basın çalışanlarının sosyal imkânlarının ve refahının Kurum için asli öncelik olduğunu ifade etti.

Konuşmasını “Kurumumuzu sektörün üzerinde değil, sektörle birlikte düşünen bir anlayışla yönetiyoruz” sözleriyle tamamlayan Çay, güçlü bir basının ancak karşılıklı güven ve uzun vadeli vizyonla mümkün olacağını vurguladı.

Genel Kurul’un son oturumu 13 Şubat 2026’da gerçekleştirilecek ve komisyon raporları doğrultusunda teklifler karara bağlanacak.