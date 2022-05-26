Basit usulde kazanç istisnasının detayları belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2021 yılında 7338 sayılı yasayla getirilen basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası uygulamasına açıklık getirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan gelir vergisi tebliğine göre, kendi işinde bilfiil çalışan veya bulunan; kira tutarı 2021 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 12,000 TL, diğer yerler için 7,600 TL, 2022 takvim yılı için büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerler için 16,000 TL, diğer yerler için 10,000 TL'yi aşmayan küçük esnaf ve sanatkarlar gelir vergisi istisnası kapsamında bulunuyor.

Kolektif ile komandit şirket ve ortakları, ikrazat, kıymetli maden ve mücevherat alım satımı, inşaat onarım, ilan ve reklam, gayrimenkul ve gemi alım satımı gibi işlerle uğraşanlar, sigorta prodüktörleri, maden işletmeleri, şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar, Cumhurbaşkanlığınca kararlaştırılan iş grupları ve sektörlerden gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler uygulamadan yararlanamayacak.

İnternetten satış ihlal sayılmayacak

Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak. Ancak mükelleflerin bu faaliyetinin dışında, internetten ve benzeri elektronik ortamlardan da başka bir faaliyette bulunması halinde basit usulden yararlanması mümkün olamayacak.

Basit usule tabi mükelleflerin, sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu araçla veya birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunmaları, istisnadan yaralanmada "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali sayılacağından uygulamadan yararlanamayacak.

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve diğer gelirleri dolayısıyla beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecekler. Basit usule tabi mükelleflerin 2021 yılında elde ettiği ticari kazançları da istisna kapsamında bulunuyor.