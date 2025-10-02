Başkan Burkay: Nefes Kredisi’nin yeniden başlatılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin can damarı KOBİ’lerimize uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla Temmuz ayında uygulamaya alınan 30 milyar TL’lik Nefes Kredisi’nin kısa sürede iş dünyamız için adeta bir can simidi olduğunu ifade etti.

Ancak finansman ihtiyacımızın büyüklüğü göz önüne alındığında, yeni bir paketin hızla devreye alınması taleplerimizin arasında yer aldığını belirten Burkay, bu doğrultuda TOBB, KGF ve bankalar iş birliğinde hazırlanan Nefes Kredisi’nin yeniden başlatılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bu desteğin hayata geçirilmesine liderlik eden TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür eden Burkay, “İş dünyamız için hayırlı olsun” dedi.