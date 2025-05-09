Başkan Karahan açıkladı: Merkez Bankası neden zarar etti?

Recep ERÇİN

Merkez Bankası’nın geçen yıl 700 milyar TL zarar yazdığı görüldü. Bankanın faaliyet raporunda bu zarara ilişkin bilgiler yer aldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda zararın gündeme getirilmesi üzerine detaylı bir açıklama yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Burada biz zaten bunu faaliyet raporlarımızda açıklıyoruz, geçen geldiğimizde de yani o anki durum o an netleşmiş olmuyor, o yüzden söyleyememiştim ama şu anda zaten söyleyebilirim ama zaten raporlarda olan miktarlar” dedi.

Zararın esas nedeni faiz giderinde artış

“Bu dönem zararımız 700 milyar. Bunun ana unsuru bu sene geçen seneden farklı; bu seneki ana unsur faiz giderlerindeki artış; 2024 yılı KKM gideri 240 milyar TL olarak gerçekleşti” bilgisini veren Başkan Karahan, “Bu da aslında geçen sene kur artışları sebebiyle olmadı, daha önceki yılda yapılan KKM hesaplarının vadesi 2024 yılında geldiğinde o an bir kur farkı oluştuysa biz onu ödedik. Bunun da geçen sene ödenen miktarı 240 milyar TL. Biz, bunu zaten, KKM'den kademeli bir çıkış sürecinde olduğumuzu söylemiştik, bunu makroihtiyati önlemlerle de destekledik ve 143 milyar dolardan 20 milyar doların altına geldik. Burada, önümüzdeki dönemde buradan bir yük geleceğini değerlendirmiyorum. Onun dışında, zararın temel sebebi -dediğim gibi- faiz maliyetlerinin artmış olması” diye konuştu.