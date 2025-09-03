Başkan Trump, gümrük vergileri davasını Yüksek Mahkeme’ye taşıyor

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin uyguladığı gümrük vergilerinin büyük kısmını hukuka aykırı buldu.

4’e karşı 7 oyla alınan kararda, Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında yetkisini aştığına hükmedildi.

Mahkeme, gümrük vergisi uygulama yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğunu ve bunun “Kongre’nin temel yetkisi” olduğunu vurguladı.

Karar ertelendi, temyiz yolu açıldı

Mahkeme, kararın uygulanmasını 14 Ekim’e kadar erteleyerek Trump’ın hukuk ekibine temyiz için süre tanıdı. Bu süreçte mevcut gümrük vergilerinin yürürlükte kalacağı belirtildi.

Trump: Yargıtay’a gideceğiz

Başkan Trump, gazetecilere yaptığı son açıklamada, kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıyacağını duyurdu.

“Yargıtay’a gideceğiz. Erken bir karar almamız gerekiyor. Ülkemizin mali yapısı tehlikede” diyen Trump, kararın piyasaları olumsuz etkilediğini savundu.

Trump “Borsa bu yüzden düştü. Gümrük vergilerini istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Ticaret politikasında kritik dönemeç

Yüksek Mahkeme alt mahkemenin kararını onarsa, ABD’nin ticaret politikasında önemli değişiklikler gündeme gelecek.

Tax Foundation’ın analizine göre, Trump döneminde ithalatın yaklaşık yüzde 70’i gümrük vergilerinden etkilenirken, bu oran kararın onanması halinde yüzde 16’ya kadar gerileyecek.

Trump’ın stratejisi

Başkan Trump, söz konusu gümrük vergilerini ABD’nin ekonomik güvenliği için kritik bir araç olarak nitelendiriyor. Bu nedenle Yüksek Mahkeme’den davanın hızlandırılmış incelenmesini ve erken kabul edilmesini talep edeceğini açıkladı.