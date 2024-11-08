'Başkan' Trump'ın gölgesi Çin'in üzerinde: TSMC, Çin’e AI çipi üretimini durdurma kararı aldı

Çip üretiminde küresel lider olan Tayvanlı TSMC, ABD'nin Çin üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırmasıyla birlikte Çin’e yönelik önemli bir karar aldı. Şirket, 7 nanometre ve daha küçük yapay zeka (AI) çiplerinin Çinli müşterilere tedarikini durduracağını açıkladı. Bu adım, ABD'nin Çin'in yapay zeka alanındaki ilerlemelerini sınırlamaya yönelik politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Karara göre, TSMC Çin’e AI çipi tedarikine devam etse bile, gelecekteki tüm çip sevkiyatları ABD’nin de dahil olduğu bir onay sürecine tabi olacak. Bu durum, Alibaba ve Baidu gibi dev teknoloji şirketlerinin yanı sıra TSMC ile çalışan AI çip start-up’larını da doğrudan etkileyecek.

ABD'nin ihracat kontrolleri, Nvidia gibi Amerikan şirketlerinin Çin’e gelişmiş işlemci satışlarını yasaklamasının ardından devreye girmişti. ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’nin AI cihazlarında ileri teknoloji çiplerin kullanıldığı iddiasıyla TSMC'nin tedarik sürecini de mercek altına almıştı. TSMC'nin Çin’e AI çipi üretimini durdurma kararının bu soruşturmadan etkilendiği belirtiliyor.

TSMC’ye yakın kaynaklar, bu kısıtlamanın ABD Başkanı Joe Biden’ın görev süresi sona ermeden önceki ihracat kontrollerine hazırlık olarak alındığını ifade ederken, Donald Trump’ın yeniden başkanlığa gelmesi durumunda şirketin ABD ile iş birliğini artırmaya yönelik strateji geliştirdiğini aktardı. Trump, Tayvan’ın ABD çip endüstrisini "çalması" eleştirisi yaparak TSMC’nin ABD'de kurduğu tesislerde üretim yapması gerektiğini savunmuştu.

TSMC'nin kararının, Çin'de yapay zeka yatırımları bulunan Baidu ve Alibaba gibi şirketlerin yanı sıra AI çip tasarım start-up'larını da olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor. Özellikle Baidu, AI projeleri için TSMC’nin 7 nanometre üretim sürecine dayanan Kunlun II çiplerini kullanıyor.

TSMC’nin bu kısıtlamasının şirket gelirlerinde büyük bir etkiye yol açması beklenmiyor. Şirketin ekim ayı gelirleri yıllık bazda yüzde 29,2 artarak 9,8 milyar dolara ulaşsa da, büyüme hızında hafif bir yavaşlama gözlendi. TSMC, "Yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren bir şirketiz ve ihracat kontrolleri de dahil olmak üzere tüm kurallara uyma konusunda kararlıyız" açıklamasında bulundu.