Başkanlar Konuşuyor: Bilecik’te gıda OSB’nin ilk yatırımcıları Alman ve İspanyol

DÜNYA, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, 81 ildeki oda ve borsa başkanlarıyla ekonominin nabzını tutuyor. “Başkanlar Konuşuyor” söyleşi dizisinin bu haftaki konuğu Bilecik. Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, DÜNYA’nın sorularını yanıtlayarak, “Kentimizde iki yeni OSB’miz var. ‘Bilecik 3. OSB’ ismini taşıyan sanayi bölgemizi tescilledik. Bir de Gölpazarı’nda gıda üzerine bölge kuruyoruz” dedi.

Bilecik’in meyve sebzesi iki saatte İstanbul Hali’nde

Şükrü Keskin / Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Bilecik’e yatırımcıları davet ediyoruz. Yatırım konusunda sıkıntımız yok Türkiye’nin büyük firmaları burada üretim yapıyor. Hem büyükleri hem de yüksek teknoloji geliştirecekleri kentimize bekliyoruz. Kentimizde 7 OSB’miz var. Şimdi bir de Bilecik 3. OSB’mizi tescillettik. 3,5 milyon metrekarelik bir yer. Böylece 8’inci OSB’miz de faaliyete başlamış oldu. İlk arazimizi de Düzce Cam’ın yatırımına tahsis ettik. Gölpazarı Gıda İhtisas OSB’mizin ÇED raporunu çıkarttık. Bu yıl bitmeden tescilini alacağız. 2022’de de oradaki yatırımlar başlayacak.

Tarımda da sıkıntımız yok, şimdi bu gücümüzü tarımsal endüstriye çevireceğiz. Sakarya Vadisi çok verimli. 90 kilometresi bizim şehrimizle temasta. Seracılık yapıyoruz. Sebzelerden, domates, salatalık, kıvırcık yapıyoruz. Burada sebzecilik yapan arkadaşlar 2 saatte İstanbul Haline giriyor. Osmaneli Karpuzu, 8 saatte Antalya’dan gelen ürünlere fark yaratıyor. Ama bu konuda bir planlamaya ihtiyacımız var. Sebze üreticiliğinde daha çok öne çıkabiliriz. Arpa, buğday, fasulye ekiyoruz. Tarıma dayalı sanayimiz gelişiyor. Gölpazarı’nda yaptığımız Gıda İhtisas OSB’ye yatırımcımızı bularak gittik. 100 milyon Euro bir Alman firması, 17 milyon Euro bir İspanyol firması buraya yatırım yapacak. İspanyol firma, topraksız tarım yapacak. Bitkisel tohum üretip, yağını çıkartacak ve buradan ihraç edecek. Gölpazarı’nda ekilmeyen arazilerin de ekilmesi konusunda konuşuyoruz. Bir de kurutulmuş meyve sebze üzerine yatırım yapmak isteyenler var. 2022’de kazmayı vurup, OSB’mizi hayata geçireceğiz.

LİMANLARA YAKINIZ OTOCULARI BEKLİYORUZ

Bilecik’ten İlk 500’de, İkinci 500’de büyük firmalarımız var. Ancak merkezleri İstanbul’da, İzmit’te, Sakarya’da. Biz istiyoruz ki; Bilecik’te istihdam yaratan firmalarımızın merkezleri Bilecik’te olsun. Bazı işletmelerden rica ettik, onlar da merkezlerini buraya taşıdılar. Umarım gerisi gelir. Bizim burada en büyük problemimiz hem üniversitedeki öğrencilerimiz hem de sanayimizdeki kalifiye elemanlar için sosyal alanların geliştirilmesi. Eğer bu firmalar munzam aidatlarını Bilecik’e yatırırlarsa, biz de kreşler, sosyal alanlar yapabiliriz. Bilecik’in dört tarafı büyükşehirlerle çevrili. Böyle bir şehir yok. Ankara’ya hızlı tren var. 2 saat 15 dakikada başkentimizdeyiz. Araç kullanmamıza gerek yok. Bursa, Sakarya, Kütahya, Eskişehir’in ortasındayız. Bu kentlerle işbirliği içinde yükselebilecek bir şehiriz. Bursa bir saat, Sakarya, bir saat, İstanbul iki saat. Arsa fiyatları Bursa’ya göre 10’da bir. Limanlara çok yakınız, otomotiv yan sanayini burada yatırıma bekliyoruz.

DESTEKLERİMİZ AZALDI AMA YATIRIMCIDA SIKINTI YOK

Kentimiz Bilecik teşvikli bölgeler sıralamasında 3’üncü bölgedeydi, 2020 yılında 2’ye düştük. Kişi başına gelirimiz arttığı için daha az desteklenir olduk. Hatta bu yıl da birinci bölgeye bile düşebiliriz. Bazı sanayicilerimizden ‘böyle olursa Bursa ile nasıl rekabet edebilir’ sesleri çıkmaya başladı. Ama bizim kalitemiz, sanayi kültürümüz eş değer. Bilecik temiz havasıyla da öne çıkıyor. Yatırımcıları getirmekte bir sıkıntımız yok. Bizim nüfusumuza denk kentlerin çoğunda sanayi yok. Ama bizim şehrimizde 435 sanayi tesisi var.

ARA DEĞİL, ARANAN ELEMAN SIKINTISI VAR

Ara eleman değil aranan eleman sıkıntımız var. Onun için mesleki liselerle işbirliği yapıyoruz. Firmalar sürekli bizden kalifiye eleman talep ediyorlar. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile bir proje gerçekleştirdik. Mesleki eğitim veriyoruz. Sanayicinin ihtiyaçlarına göre eleman yetiştiriyoruz. Mesela dökümcülere soruyoruz, onlar ihtiyaçlarını söylüyor. Sonra o alanda eğitim açıyoruz. Mezun olan çocuklarımızı da takip ediyoruz.

Pandemiye rağmen, üretimimizde sıkıntı yaşamıyoruz. Seramik, mermer sektörümüzde büyük potansiyel var. Alüminyum da önemli bir yerdeyiz.

DIŞ TİCARETTE FAZLA VEREN BİR KENTİZ

Kentimiz 2019 yılında 89 milyon dolar, 2020’de 109.6 milyon dolar ihracat yaptı. İthalatımız her iki senede de yarı yarıya. Yani Bilecik dış ticarette fazla veren bir kent. Bu özelliğimizle de öne çıkıyoruz. Bu sene sonunda bu rakamları yüzde 20 artıracağımızı öngörüyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Bilecik Gölpazarı’ndan. Kendisinin desteği bizi güçlendiriyor.

ORMANLARIMIZIN YÜZDE 80’İ KIZILÇAM

Bilecik aslında yeşil bir kent. Yüzde 47’si ormanlarla çevrili. Bunların yüzde 80’i kızılçam ormanı. Bu nedenle havası çok temiz. Buraya gelen havasına alışır. Hep burada olmak ister.

22 milyon TL’lik Oba Projesi'nde Türki Cumhuriyetlerinin de yeri olacak

Dirilişin, kuruluşun, kurtuluşun beşiğiyiz. Ertuğrul Gazi’nin türbesi Söğüt’te, Şeyh Edebali Bilecik’te. Biz kentimizde her yıl Ertuğrul Gazi Şenlikleri yapıyoruz. Bu yıl 740’ncı yıldönümü Söğüt’te yapıldı. Bu tarihi cazibemizle her yıl hem il dışından hem de yurtdışından turist çekiyoruz. 2017 yılında 1 milyon 100 turist kentimize gelmiş. Daha sonra biliyorsunuz hem dünyada yaşanan ekonomik sıkıntı arkasından pandemi bu rakamlara darbe vurdu. Ama kanyonlarımızla, şelalelerimizle, tarihimizle çok çeşitli turisttik değerlere sahibiz. Karavan turizmi konusunda da, çadır turizmi konusunda da girişimlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın Bilecik’e takdir ettiği bir Oba Projesi var. 22-23 dönüm olarak planlamıştık. Cumhurbaşkanımız 70 dönüme çıkartmamızı istedi. 2023-2024’te bu proje bitmiş olacak. Tüm Türki Cumhuriyetlerinin bu projeyle birer obası olacak. Her yıl buraya gelip, etkinlikler yapacaklar. Obalar otel gibi olacak. At üzerinde gösteriler yapılacak. 10 milyon TL’ydi. 22 milyon TL’lik bir proje haline geldi. Turizmimize çok ciddi faydası olacak.

Diriliş Ertuğrul dizisi turizme katkı sundu

Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde bizim buralara olan ilgi arttı. Türki Cumhuriyetlerden gelen çok oldu. Ertuğrul Gazi’yi ataları olarak görüp, kabrini ziyarete geliyorlar. Türk dizileri turizm için çok iyi oldu. Ama çekimlerin Bilecik’te de yapılmasını arzu ediyoruz. Çok az sahne çekildi burada. Ama Söğüt tarihi diziler için bir plato, mutlaka kullanılmalı. Biz birkaç dizi yapımcısından da Bilecik’i daha çok çekmelerini istedik. Tarihi zenginlimiz, beyaz perdeye yansımalı, beyaz perde bizlere daha çok turist getirmeli.