Başkanlar Konuşuyor: Sütaş'ın yatırımı tersine göçü yüzde 20 artırdı

TOBB öncülüğünde, DÜNYA 81 ildeki oda ve borsa başkanlarıyla ekonominin nabzını tutuyor. 17’ncisi düzenlenen “Başkanlar Konuşuyor” söyleşi dizisinin bu haftaki konuğu Bingöl oldu. Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas, Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz’dan Bingöl’ün sütünü ve balını birlikte markalaştıracakları bir ürünün sözünü aldıklarını söyledi.

Sütaş’ın yatırımı 1000’in üzerinde kişiye istihdam sağlayacak

Mahmut AYAS / Bingöl TSO Başkanı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2 bin 300 aktif üyemiz var. Üyelerimiz genellikle hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyor. Şehrimizin en büyük yatırımı Sütaş tarafından yapıldı. Çok yakında hayata geçmesini bekliyoruz. Bu yatırım tam aktif çalıştığında bin kişinin üzerinde istihdam sağlayacak. Pandeminin Bingöl’e bir faydası oldu, insanlar köylerine dönmeye başladı. Şu anda tersine göç köylere 20202021 arasında yüzde 20. Bu hayvancılık olarak, süt olarak, üretim olarak bize dönecek. Sütaş’ın gelişi ve pandemi ile birlikte tarlalarımız ilk defa iki kez ekilir oldu. 20’ye yakın üyemiz geçen sene teşvik alarak 50 başlık 100 başlık tesisler kurdu. Sütaş’la görüşmemiz var, 20 baş hayvanı olandan da kooperatif kurularak, sütleri alınacak. Günlük 1000 ton kapasiteli bir fabrika kuruldu burada. Bu sütün 250 tonunu kendisi karşılıyor, 750 tonunu Bingöl ve çevre illerden alıyor. Sütaş gelmeden önce bizim buradaki günlük süt kapasitemiz 70 ila 80 ton arasındaydı, şimdi süt kapasitemiz 170-180 ton bandına yerleşti. Bu rakamı daha da yükselteceğiz. Bingöl olarak Sütaş’ın süt ihtiyacının yüzde 30’unu karşılarsak bizim için büyük bir başarı olacak. Yavaş yavaş hareket başladı, bu küçük sanayi sitemizi bile etkiledi. Geçenlerde Sütaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz Bey ile yaptığımız bir görüşmede “Tam faaliyete geçtiğimiz gün çevre yolunda 250 taşıma, 200 tane de süt toplama tankımız olacak. Bu araç filosunu kuracağız” dediler. Çok da güzel bir uygulama yaptılar. Bir vatandaşın parası var 10 kamyon onunla çalışacağız demiyorlar, bir kamyonu olanla da çalışıyorlar. Her vatandaşımız bu yatırımdan faydalanacak. Ayrıca bu Volvo’nun, Mercedes’in buralarda servis açması anlamına geliyor. Bu da ekonomimize önemli katkı sunacak.

BİNGÖL’ÜN BALLI SÜTÜ MARKALAŞACAK

Bir de yeni bir ürüne hazırlanıyoruz. En yakın zamanda “Bingöl’ün sütlü balı” diye piyasaya çıkacak. Sütaş’ın Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz Bey’den bunun sözünü aldık. Bizim meşhur balımızı Türkiye’de böylece marka yapacağız. Muharrem Bey ile sohbetimizde, onlara “Bingöl’de yatırım yapıyorsunuz, Bingöl ile ilgili de bir şey çıkartmanız lazım” dedim. Onlar da çok sıcak baktılar. 750 bin küçükbaş hayvanımız var. Yanı başımızda Maraş var, bu varlıklarını çok güzel değerlendiriyorlar. Maraş dondurması diyorlar, biz de “Bingöl’ün sütlü balı” diyebilmeliyiz. Erzincan tulumuErzincan peyniri diyorlar, bu peynirin yüzde 50’si Bingöl Karlıova ilçesinden gidiyor. Markalaşma sorunumuz var. Üniversitemiz son 5 yılda bal için pilot şehir seçildi. Daha önceden bir balın güvenilir olup olmadığını öğrenmek için Diyarbakır’a ya da Erzurum’a gidiliyordu. Artık Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) var. Köye dönüşlerle balcılık yayılmaya başladı. Balımız var, pazarımız yok. Yıllık 1000 tonluk balımız var. Eğer sütlü balı oturtabilirsek, Bingöl’ün balı buraya gidecek.

81 İLİN KADIN GİRİŞİMCİSİNE KENTİMİZİ ANLATTIK

Bingöl deyince, terörden dolayı insanlar korkuyordu. İnsanlara buranın huzurunu anlatmak için bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Kadınlar işin içinde olduğu zaman, huzur çok hızlı yayılır. 2017 yılıydı. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’a “Kadın Girişimciler Kongresi’ni yapalım” diye teklif götürdük. O da bizi destekledi. Terörle değil, balla, hayvancılıkla anılalım dedik. 81 kentte kadın girişimcimiz Bingöl’e geldi. Bazıları eşleriyle, bazıları çocuklarıyla toplamda 250 kişiyi 3 gün ağırladık. Korkuyla geldiler, gururla söylüyorum, giderken tüm kadın kardeşlerimiz buradan ayrıldıkları için ağladılar. Ayrıca buradan iş bağlantıları kurup döndüler. Bizim kadın girişimcilerimiz tekstil, gıda, sigorta gibi alanlarda aktif olarak çalışıyorlar. Bingöl TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç, sigorta sektöründe faaliyet gösteriyor. Ayrıca konutla yapımı ile ilgili de son 5 senede Bingöl’de önemli bir atak oldu. Şimdi her evlenen ayrı eve gittiği için konut yetişmiyor. İnşaat sektöründe kamu yatırımları konusunda ihale alanlar çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Bazıları battı. Maliyetlerin çok artmasından kaynaklı bir sorun oldu.

Tekstil sektörümüz gelişiyor 2 bin 700 kişi istihdam ediliyor

OSB’miz 53 parsel üzerine kurulu. 450 dönümlük bir genişleme daha düşünüyoruz. 2018’de göreve geldiğimde yatırımcımızın bizden iki talebi vardı, doğal gaz ve arıtma. Her ikisi de yoktu. Büyük yatırımcı çekmek için bunları yapmak zorundaydık. Doğal gazı götürdük, arıtmanın da yetişirse bu sene ihalesi yapılacak. OSB’mizde iki önemli sektörümüz var; gıda ve inşaat. 5 tesisimiz de tekstil üzerine çalışıyor. Şehrimizde toplam 17 tekstilci üretim yapıyor. Tekstil üzerine şu anda 2 bin 700 kişilik istihdamımız var. Bunun 1300’ü OSB’mizde. İlk başta kadınların tekstilde çalışması için çok emek harcadık. Muhtarlarla, imamlarla konuştuk. İnsanlar ikna oldu. Hedefimiz tekstilde bu kentte 5 bin kişinin istihdam edilebilmesi. O zaman istihdamı kurtarmış oluruz.

Bingöl’den Benin’e mobilya ihraç ettik

Birkaç arkadaşımız mobilya üretimi yapıyor. Bir firmamız Almanya’da yer açtı. Diğerleri de yurtdışının peşinde. Fuarlarla bağlantıyı kurdular. Geçenlerde 10 mobilyacımızı Afrika’ya gönderdik. Oradan da bağlantılar oldu. Benin ülkesinde yapılan bir inşaattın mutfak dolapları, kapıları Bingöl’den gidecek. 5 sene önce kimse OSB’mize gitmiyordu. Şu anda OSB’miz üretim için gece gündüz açık.

Kalifiye eleman sıkıntımız var. Sanayide çalışma kültürümüz yoktu. Kadınlarımız bu alanda çalışamıyordu. Çok şükür bu algıyı kırdık. Sanat okuluna ağırlık verdik. OSB’mizde bu sene meslek lisesini açtık. İlk yılda 400 öğrenci aldık. Ayrıca son kurulan üniversitelerden biri Bingöl Üniversitesi. 15 bin 300 civarında öğrencimiz var. Biz çok öğrenci, çok bölüm istemiyoruz, kaliteli 5 bölümümüz olsun ama Edirne’den de Kars’tan da gelsinler. Gıda ve hayvancılık üzerinde uzmanlaşmamız lazım. Şimdi üniversitemizde Hayvan Hastane’si kuruldu. Böyle bir şey Doğu Anadolu’da yok. Üniversitemizle ilişkilerimiz çok iyi

YENİ HİZMET BİNASINA YIL SONUNDA TAŞINACAK

Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas, Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ, Genel Koordinatörümüz Vahap Munyar, Yazıişleri Müdürümüz Handan Sema Ceylan’ın sorularını yanıtladı. Ayas, “Odamızın bir hizmet binasına ihtiyacı vardı. Binamızı bitirdik. Hedefimiz yılsonunda taşınmak. Dedik ki ‘Üyelerimize hizmet edeceksek Fırat Kalkınma Ajansı ve KOSGEB de bizim binamıza gelsin, iş insanına hep birlikte hizmet verelim’. Onlara bir katımızı tahsis ettik. Hep birlikte daha iyi hizmet edeceğiz” şeklinde konuştu.

5 yıldızlı otel yapılıyor

İki 4 yıldızlı otelimiz var. 4 de 2 yıldızlı otelimiz mevcut. Şimdi 500 yataklı 5 yıldızlı otel yapmak için çalışmalar var. Afyon’un kavşak noktası olmasını Bingöl’e benzetmiştik. Onlar da termal ve kaymak var, bizde de termal ve kavurma var. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanımızın 50 yataklı bir butik oteli var. O da 5 yıldızlı otel kalitesinde. Bingöl’de Hesarek Kayak Merkezimiz var. İstanbul’dan günde ortalama 2 uçak Bingöl’e iniyor. THY de var Pegasus da. Haftada Ankara’dan üç uçuşumuz var. Ankara’dan uçak seferlerinin artmasına ihtiyaç var. O da olursa sıkıntımız kalmaz. Bingöl’de uçakların doluluk oranı yüzde 94.