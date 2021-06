Başkent Kart tanıtıldı: Paket dağıtmayı ortadan kaldırıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yardım kolisi dağıtma uygulamasını kaldırıp yerine Başkent Kart'ı hizmete soktu.

ABB, Başkent Kart Tanıtım Töreni'ni ATO Congresium’da yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal da törene katıldı.

Törende konuşan yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Kart'ın Türkiye ve dünyanın tamamında kullanılacağına dikkat çekti. Yavaş, “Seçimlerden önce Ankara Ticaret Odası’nın başka bir salonunda bizim yönettiğimiz Ankara’da kimse aç ve açıkta kalmayacak, ışıklarda kimse mendil satmayacak diye söz vermiştim. Pandemi başlayınca önceliklerimizi değiştirmek durumunda kaldık… Gelirlerimizin azaldığı, giderlerimizin arttığı durumda açlığa karşı insanımızın en temel ihtiyaçları ötelenemezdi. Kimse gelecekten ümidini kesmesin diye yola koyulduk.” diye konuştu.

ABB’nin yardımlaşma ve dayanışma kültürü ördüğünü belirten Yavaş, “İhtiyaç sahipleri sadece bakkal ve marketlerden alışveriş yapamayacak. Dayanışmanın devamını sağlamayı amaçlıyoruz. Milletimizin yardım kültüründe yeri olmayan paket dağıtmayı ortadan kaldırıyoruz.” dedi.

Yavaş, bu kart ile insan onurunu zedeleyen ve yöneticilerin propaganda malzemesi haline gelen görüntüleri ortadan kaldıracaklarını belirterek, "İhtiyaç sahibinin neye ihtiyacı olduğuna kendisi karar vermelidir. Belediyelerimizde yaygın uygulama yardım kolisi götürmekti. Çirkin görüntüler oluşuyordu. Bizim inancımıza göre sağ elin verdiğini sol elin görmemeliydi. Bugün burada ihtiyaç sahiplerini utandıran bir uygulamaya son veriyoruz. Başkent Kart uygulamasıyla, insan onurunu zedeleyen, anne babaları çocuklarının yanında mahcup eden, kimi yöneticilerin propaganda malzemesi yapmak için kullandıkları o çirkin fotoğraf karelerini artık tarihin çöplüğüne atıyoruz” dedi.

“BLD 4.0 Belediyeciliği”

Yavaş, BLD 4.0 adını verdikleri yeni belediyecilik modelini de şöyle anlattı:

“Bugün burada, BLD 4.0 adını verdiğimiz yeni model belediyecilik anlayışımızın sadece sosyal alandaki yansıması Başkent Kart’ın tanıtımı için bir araya geldik. Yine, bu yeni nesil Belediyecilik anlayışımız gereği, geçtiğimiz ay kamuoyunda da sıkça gündeme gelen yeni bir uygulamaya, Lezzet Ankara uygulamamıza başlamış ve bu yeni nesil belediyeciliğin esnaflarımızla ilgili olan adımını atmıştık. Pandemi nedeniyle esnafımız iki yıldır iş yapamaz hale gelmişti. Yüzde 0 komisyonla sosyal bir projeyi hayata geçirmiştik. Esnaf kayıt sürecinin devam ettiği Lezzet Ankara’ya bugüne kadar 650’den fazla esnafımız kayıt oldu. Burada bir kamu hizmeti olarak esnafımıza can suyu olacak bir uygulama yapmayı hedefledik. Bu durum bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor.”

Alışveriş yaptıkça yoksullara yardım

Başkent Kart'ı kullanan yurttaşların alışveriş yaparken yoksullara da yardımcı olacağını kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

"Bir konfeksiyoncuya gittiniz. Önceden, alışveriş yaparken aldığınız kıyafeti giyemeyenlerin olduğunu da düşünüyor, o anda yüreğiniz tutuluyor, içiniz ürperiyor, ama bir yandan da hayatın normal akışına devam ediyordunuz. Şimdi bileceksiniz ki, az ya da çok, yaptığınız bütün harcamalarda, pos cihazına her dokunduğunuzda, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bir nebze nefes olacaksınız. Sadece Ankara’da her ay pos cihazının yaklaşık 50 milyon kez kullanıldığını, aylık 10 milyar liralık harcama yapıldığını biliyoruz. Başkent Kart sayesinde, sadece Ankara’da bile, her ay en az 50 milyon kez iyilik yapma ve harcadığımız 10 milyarın her kuruşunda iyiliği yayma fırsatımız olacak. İşte, asıl paha biçilemeyen ‘paranın satın alamayacağı’ denilen yer, burasıdır."

Yavaş, yapılan tüm alışverişlerden alınacak komisyonlardan bir kısmının dar gelirli yurttaşlara verilmek üzere belediyenin sosyal yardımlaşma birimine aktarılacağını bildirdi.

Yavaş, evlere giden temizlik emekçilerinin de bu kartla şehir içinde ücretsiz yolculuk yapabileceğini ifade etti. Uygulamaya ilişkin seçim konuşmasının yer aldığı görüntüleri de salondakilere izleten Yavaş, kartın kuyumcularda ve tekel ürünlerinde kullanılamayacağını bildirdi. Yavaş, kart kullanıcılarının nerelere harcama yaptığına ilişkin verileri de paylaştı. Kartın en çok zincir marketlerde kullanıldığı bilgisini veren Yavaş, komisyonun yüzde 95'inin belediyeye kaldığını söyledi. Yavaş, şu ana kadar belediyeye kalan komisyon tutarının 213 bin lira olduğunu açıkladı.

Yavaş, kartı çiftçinin de kullanabileceğini, indirimli akaryakıt alabileceklerini aktardı.

Yavaş'ın tanıtımının ardından Akşener, Kılıçdaroğlu ve Uysal sahneye çıktı.

Uysal, "Çarpık düzen Türkiye'de sistematik hale getirildi. Ankara'da değişimin yaşanmasından itibaren, kara örtü Ankara'dan kalktı. Pandemiyle beraber değişim çağında belediyelere yeni yeni görevler tanındı." dedi.

Yavaş, Akşener'e kartı verirken "Buna hiç kimse engel olamayacak inşallah." dedi. Akşener de kartın bereketli olmasını diledi.

Kılıçdaroğlu: Kimse çökemeyecek

Yavaş, Kılıçdaroğlu'na da kartı verdi. Kılıçdaroğlu seçimlerden önce verilen sözün tutulduğunu belirterek, "Bir iyilik yapıyoruz evet ama iyilik yaparken insan onurunu korumak çok önemli bir şey." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Yavaş'a "Birincisi paraya kimse çökemeyecek, ikincisi bütün Ankaralılar büyük mutlulukla alışveriş yapacak. Sayın Başkan alışverişi hanım yapacak, ona da var mı?" diye sordu. Yavaş, "Ona da var." yanıtını verdi.