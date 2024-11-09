Baskı derinleşti: Çin ekonomisi teşviklere rağmen deflasyonla karşı karşıya

Çin ekonomisi, Ekim ayında kaydedilen enflasyon verileriyle, tüketici ve fabrika çıkış fiyatlarındaki baskının arttığını gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, tüketici fiyat endeksi bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarken, üretici fiyat endeksi ise yüzde 2,9 düştü.

Piyasa beklentisinin yüzde 0,4 artış olduğu enflasyon oranı, ekonomistlerin Çin’de süregelen ekonomik durgunluğa dikkat çektiği bu dönemde düşüş gösterdi.

Çin ekonomisindeki bu durum, Pekin'in teşvik hamlelerine rağmen ekonomik büyümenin halen risk altında olduğunu yansıtıyor.

Analistler, Çin'in mevcut durgunluğu aşabilmesi için tüketim ve yatırımı canlandırıcı mali önlemler almasının önemine vurgu yaparken, özellikle ABD ile ticaret ilişkilerinin sıkılaşmasının da ekonomik baskıları artırabileceği düşünülüyor.