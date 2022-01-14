Baştaş Başkent Çimento’nun halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK’nın haftalık bültenine göre, kurul Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 300 milyon lira tutarlı bedelli sermaye artırımı ile halka arzına onay verdi.

Kurul, TEB Faktoring AŞ'nin 550 milyon lira, Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 42 milyar lira, Sümer Faktoring AŞ'nin 102 milyon lira, Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ'nin 300 milyon lira, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2 milyar 500 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, ayrıca Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.