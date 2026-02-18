Google Haberler

BAT sigara grubuna zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco (BAT) grubuna zam geldiğini duyurdu.

Giray Topçular
BAT sigara grubuna zam geldi! En ucuz sigara ne kadar oldu? En pahalı sigara ne kadar oldu? Kent ne kadar? Rothmans ne kadar? Tekel 2000 ne kadar?

Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, British American Tobacco (BAT) grubuna ait sigaralara fiyat artışı yapıldığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle birlikte grubun ürünlerinde fiyatlar yeniden güncellendi.

Yapılan zam sonrası BAT grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 100 TL’ye, en pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL’ye yükseldi. Artışın ardından bayilerde etiketler değişirken, sektör temsilcileri maliyet baskısının fiyatlara yansımaya devam ettiğini belirtiyor. Yeni fiyatların yarından (19 Şubat) itibaren geçerli olduğu ifade edildi.

JTI grubu sigaralara zam geldiJTI grubu sigaralara zam geldiEkonomi
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar