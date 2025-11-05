Batı Akdeniz'den 10 ayda 2,24 milyar dolarlık ihracat

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), yılın ilk 10 ayında toplam 2 milyar 240 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yalnızca ekim ayında 224,3 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,45 artış yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, ekim ayında en yüksek ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştiğini bildirdi.

Yaş meyve-sebze ihracatı zirvede

Çavuşoğlu, yaş meyve ve sebze sektörünü maden ve metaller, kimya, ağaç ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinin izlediğini ifade etti.

Ekim ayında 22 milyon dolarlık ihracatla Çin ilk sırada yer alırken, ABD, Almanya, Rusya ve Hollanda da en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke arasında yer aldı.

168 ülke ve bölgeye ihracat yapıldı

Yaş meyve ve sebzenin, bölgenin lokomotif sektörü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz'den 10 aylık dönemde en fazla ihracatı her zaman olduğu gibi yaş meyve sebze sektörümüz gerçekleştirdi. Sektörümüzün ihracatı 583,5 milyon dolara ulaştı. Sektörümüz 10 aylık dönemde en fazla biber ihraç etti. Biber ihracatımız yüzde 11,15 oranında artışla 163,6 milyon dolara ulaştı. İkinci sırada domates yer aldı. Yaş meyve ve sebzeyi de sırasıyla maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ile hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörleri takip etti. Batı Akdeniz'den 10 aylık dönemde ihracat gerçekleştirilen ülke ve bölge sayısı 168'e yükseldi. İlk sıraya Çin yerleşti. Çin'in ardından Almanya, ABD, Rusya ve Ukrayna geldi."