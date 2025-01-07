Batı Akdeniz’in 2024 ihracatı 2,6 milyar dolara ulaştı

Antalya, Isparta ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyesi firmalar, 2024 yılında toplam 2 milyar 638 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında ihracat performansını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, yılın ilk aylarında yaşanan düşüşe rağmen, ticari heyet ziyaretleri ve fuar katılımları sayesinde yıl sonuna doğru toparlanma sağlandığını belirtti. 18 ülkeye yapılan ticari ziyaretler kapsamında yaklaşık 150 firma ile 305 yabancı şirket arasında bin 500 görüşme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Sektörel ve bölgesel dağılım

BAİB verilerine göre, en fazla ihracat yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü maden, ağaç ve orman ürünleri ile kimyevi maddeler izledi. Toplamda 2 bin 599 firma, 180 ülkeye ihracat yaptı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya birinci sırada yer alırken, Çin, Rusya ve ABD sırasıyla ikinci, üçüncü ve dördüncü oldu. ABD’ye yapılan ihracatın her yıl artış gösterdiği belirtildi.

Zorluklar ve hedefler

Maliyet artışları, kur baskısı ve faiz oranlarının yurt dışı rekabet gücünü azalttığını vurgulayan Çavuşoğlu, 2024 yılının zorlu geçtiğini ancak pes etmediklerini söyledi. 2025 yılında ihracat rakamlarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İlaç kalıntısı denetimleri

Toplantıda yaş meyve ve sebze sektöründeki ilaç kalıntısı konusuna da değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu konuda sıkı denetimler uyguladığını söyledi. 2023 yılında 152 bildirim alınırken, bu rakamın 2024’te 137’ye düştüğünü açıkladı.

Kapıkule sınır kapısından dönen ürünlerin büyük kısmının Bulgaristan’ın keyfi uygulamalarından kaynaklandığını belirten Çavuşoğlu, kalıntı tespit edilen ürünlerin iç piyasaya sunulmadığını ve mevzuata uygun olmayan ürünlerin imha edildiğini vurguladı.

Toplantıya BAİB Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Akın, Ramazan Keskin, Mustafa Küçükyaman, Osman Doğan Şahlan, Ahmet Tekin, Mehmet Ali Can ve Mahmut Alkan da katıldı. Çavuşoğlu, ihracatçılar olarak zorluklara rağmen mücadeleyi sürdüreceklerini ve 2025 yılında yeni hedeflere ulaşmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

İlaç kalıntısına sıkı denetim

Yaş meyve ve sebze ihracatında ilaç kalıntısına ilişkin sıkı denetimler sürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Kapıkule sınır kapısından dönen ürünlerin yarısının Bulgaristan’ın keyfi uygulamalarından kaynaklandığını belirtti. “Eğer dönen tırlarda kalıntı varsa bu ürünler yurt içine alınmıyor ve mevzuata uygun olmayan ürünler imha ediliyor” dedi.

2025 hedefleri

Çavuşoğlu, 2025’in de zorlu bir yıl olacağını, ancak mevcut rakamların üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirterek, “Karamsar değiliz, el birliğiyle bu zorlukların üstesinden geleceğiz” diye konuştu.