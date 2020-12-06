 Batı Akdeniz’in ihracatı 11 ayda yüzde 6,39 arttı

ANTALYA- FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Antalya, Burdur ve Isparta’dan Kasım ayında ihracat yüzde 31,62 artış ile 191 milyon 134 bin 962 dolar gerçekleşti. Kasım ayında yaş meyve sebze ihracatı yüzde 19, maden ve metaller yüzde 13,91, Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı yüzde 69,91, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 67,22, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı da yüzde 469,70, diğer ürünler yüzde 20,59 arttı.

Bölge ihracatının lokomotif sektörü yaş sebze-meyve

Batı Akdeniz bölgesinden yılın 11 aylık döneminde toplam ihracat yüzde 6,39 artarak 1 milyar 721 milyon 873 bin 850 dolara ulaştı. Bölge ihracatının lokomotif sektörü olan yaş meyve sebze ihracatı bu dönemde yüzde 21,11 artarak 519 milyon 802 bin 382 dolar olarak gerçekleşti. Bölgeden en fazla ihracatı yapılan ürünler arasında ikinci sırada yer alan maden ve metaller ihracatı yüzde 13,46 düşüşle 366 milyon 17 bin 605 dolarda kaldı.

Demir ve demir dışı metaller ihracatında da yılın 11 ayda yüzde 35,08 düşüş olmasına rağmen 77 milyon 455 bin 133 dolar döviz sağlandı. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı 11 aylık dönemde yüzde 21,27 artış ile 171 milyon 965 bin 203 dolar döviz elde edildi. Yine bu dönemde yüzde 5,35 artan kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatından 158 milyon 689 bin 125 dolar döviz sağlandı. Diğer ürünler toplam ihracatı da yüzde 11,67 artarak 427 milyon 815 bin 403 dolar oldu.

En fazla ihracat Çin’e yapıldı

Batı Akdeniz bölgesinde en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında yüzde 16,60 düşüş olmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti yer aldı. Bu ülkeye 196 milyon 700 bin 916 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İkinci sırada ise yüzde 22,26 artışla 140 milyon 357 bin 088 dolarlık ihracat ile Almanya yer aldı. Yüzde 31,86 ihracat artışı olan Rusya Federasyonu da 131 milyon 566 bin 210 dolar ile üçüncü sırada yer aldı. Özbekistan’a yapılan ihracat yüzde 9,33 azalırken bu ülkeye 80 milyon 707 bin 247 dolarlık ihracat gerçekleşti. Birleşik Devletlere ise ihracat yüzde 38,15 artarak 68 milyon 714 bin 489 dolar olarak gerçekleşti. Diğer ülkeler toplam ihracatı da yüzde 6,61 artışla 1 milyar 093 milyon 827 bin 900 dolar oldu.