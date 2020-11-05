Batı Akdenizli ihracatçıyı ‘boykot’ endişelendiriyor

05 Kasım 2020

Pandemi sürecinde Avrupa ülkelerinin yaş meyve sebze ihtiyacını da karşılayan Batı Akdeniz bölgesinde toplam ihracat yüzde 14.52 azalırken yaş meyve sebze ihracatı ise yüzde 29.24 arttı. Ancak bazı ülkelerin Türk mallarına karşı boykot uygulaması gelecek dönem için ihracatta sıkıntı yaratacak. Batı Akdeniz İhracatçı Birliği’nden edinilen bilgiye göre, Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 2 bin 517 ihracatçı 175 ülkeye 4 bin 927 ürün ihraç etti.

Ekim ayı ihracatı 165 milyon doları aştı

Ekim ayında bölgeden gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artarak165 milyon 609 bin 975 dolar oldu. Ekimde maden ve metaller ihracatı geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 3.57, yaş meyve sebze yüzde 36.26, ağaç mamulleri ve orman ürünleri yüzde 33.52, kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yüzde 8.12, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı ise yüzde 645.62 oranında artarak rekor kırmış oldu.

Toplam ihracat düştü

Batı Akdeniz Bölgesi’nden yılın 10 ayında gerçekleşen ihracatta yılsonu 2 milyar dolarlık hedefte 1.5 milyar dolarlık eşik aşılmış oldu.

Yılın 10 aylık döneminde bölgeden gerçekleşen ihracat 2019’un aynı dönemine göre toplamda yüzde 14.52 düştü. 10 ayda ihracat 1 milyar 530 milyon 976 bin 187 dolar gerçekleşti.

Batı Akdeniz Bölgesi’nin lokomotif sektörü olan ve pandemi sürecinde hem Türkiye hem de Avrupa ülkelerinin gıda ihtiyacını karşılayan yaş meyve sebze sektörü ihracatı geçen yılın 10 aylık dönemine göre yüzde 29.24 artarak 467 milyon 743 bin 758 dolar oldu.

Ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatı yüzde 16,67 artışla 151 milyon 107 bin 860 dolar, kimyevi madde ve mamulleri ihracatı çok az bir artışla 141 milyon 093 bin 013 dolar gerçekleşti. Maden ve metaller ihracatı ise yılın 10 ayında yüzde 16,39 azalırken 319 milyon 465 bin 449 dolar döviz girdisi sağlandı. Demir de demir dışı metaller ihracatı da yüzde 38 azalarak 70 milyon 868 bin 92 dolar gerçekleşmiş oldu. Diğer ürünler toplam ihracatı da yüzde 68,65 düşüşle 380 milyon 697 bin 164 dolar oldu.

İlk sırada Çin

Batı Akdeniz Bölgesi’nden en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Çin Halk Cumhuriyeti ilk sırayı alırken Almanya ikinci, Rusya Federasyonu üçüncü, bu ülkeleri sırasıyla Özbekistan ve Birleşik Devletler izliyor.