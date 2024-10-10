Batı boşalttı, Çin yerleşti! Chery, Rusya'daki eski Batılı otomobil fabrikalarında üretim yapıyor

Çinli otomobil üreticisi Chery, Batılı otomotiv devleri Volkswagen ve Mercedes-Benz'in Ukrayna işgali sonrası Rusya’dan çekilmesinin ardından, bu şirketlere ait üç fabrikada üretime geçti. Reuters'ın elde ettiği bilgilere göre, Chery'nin bu hamlesi Çin'in Rusya'nın otomotiv sektöründeki etkisini artırma çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Çinli otomobil üreticileri Rusya’da yükseliyor

CNBC'nin haberine göre; Rusya’da faaliyet gösteren birçok Batılı otomobil üreticisi, Şubat 2022’deki Ukrayna işgali sonrası uygulanan yaptırımlar ve artan siyasi gerilimler nedeniyle ülkeden çekilmek zorunda kaldı. Ancak bu durum, Çinli otomobil üreticileri için büyük bir fırsat yarattı.

Batılı rakiplerin çekilmesiyle Rusya'daki otomotiv pazarında hızla büyüyen Çinli firmalar, bugün pazardaki toplam satışların yarısından fazlasını gerçekleştiriyor. Chery ise yerli üretim ile bu hakimiyetini daha da güçlendirmeye kararlı görünüyor.

2023 yılında Rusya’da 200 binden fazla yeni otomobil satan Chery, yerel üretimi artırarak Rusya pazarında kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor. Şirket, Rusya’ya yalnızca bitmiş otomobil ihraç etmekle kalmıyor, aynı zamanda neredeyse tamamlanmış araçları üç farklı fabrikada montajını gerçekleştirerek pazara sunuyor.

Chery’nin üretim stratejisi ve küresel hedefleri

Chery, Batılı üreticilerin aksine, Rusya’daki faaliyetlerini sessiz sedasız sürdürüyor. Bu yaklaşım, özellikle Batı'nın Çin ile ilişkilerinde gerilimi artırmamak için tercih ediliyor. Şirketin Rusya’daki üretim faaliyetleri, Avrupa’daki genişleme planlarından bağımsız olarak yürütülüyor. Chery’nin önümüzdeki üç yıl içerisinde 60’tan fazla yeni pazara açılmayı hedeflediği biliniyor.

Ancak Avrupa Birliği’nin Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik yeni vergiler getirmesi, Chery’nin bu pazarda zorluklar yaşayabileceği anlamına geliyor. Avrupa'daki bu engellere rağmen, Chery’nin Rusya'daki büyüme stratejisi hız kesmeden devam ediyor.

Chery’nin Rusya’daki modelleri

Chery'nin en çok satan modellerinden Tiggo ve lüks Exeed modelleri, Rusya’da Batılı üreticilerin boşalttığı fabrikalarda üretilmeye başlandı. St. Petersburg'da Nissan’dan devralınan fabrikada üretilen Tiggo 7 modeli, Xcite X-Cross 7 adıyla yeniden markalanarak satışa sunuldu.

Chery'nin SUV kategorisindeki bu modeli, Eylül ayında düzenlenen bir ödül töreninde “en iyi yeni marka” olarak seçildi. Kaluga’daki eski Volkswagen fabrikasında ise Tiggo crossover modellerinin üretimi yapılıyor ve bu fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 225 bin araca kadar çıkabiliyor.

Chery’nin sahibi olduğu Exeed ve Omoda markaları da Rusya pazarında hızlı bir büyüme sergiliyor. 2023 yılı içinde bu markalarla toplamda 200 binden fazla otomobil satan Chery, 2024’te bu satışları daha da artırmayı hedefliyor. Kaluga fabrikası, uzun süre atıl kaldıktan sonra 2024’te 27 bin araç üretmeyi planlıyor.

Çin'in artan etkisi ve Batı ile gerilim

Chery’nin Rusya’daki üretim faaliyetleri, Çin’in küresel otomotiv sektöründe artan etkisinin bir göstergesi. Batılı ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgali nedeniyle uyguladıkları ekonomik yaptırımlarla Çin ile ticari iş birliklerini sınırlandırmayı hedeflerken, Çin’in Rusya ile olan bu yakınlaşması dikkat çekiyor. Chery’nin bu üretim hamlesi, Batı'nın uyguladığı yaptırımların Çinli şirketler için nasıl fırsatlar yarattığını ortaya koyuyor.

Rusya’da otomotiv sektöründe büyük bir boşluk bırakan Batılı üreticilerin yerini hızla dolduran Chery, bu pazardaki konumunu güçlendirerek hem ekonomik hem de stratejik açıdan büyük bir avantaj elde etmiş durumda. Çin’in Rusya ile olan bu iş birliği, Batı tarafından yakından takip ediliyor ve ilerleyen dönemde bu ilişkinin nasıl evrileceği merak konusu olmaya devam ediyor.