Batı cephesinden sipariş ve fiyat için telefonlar çalmaya başladı
ABD’nin yeni gümrük tarifeleri sonrasında Türk ihracatçıları için Avrupa ve ABD’nin olduğu Batı cephesinden telefonların çalmaya başladığını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “TİM yetkilileri fiyat, üretim, kapasite sorulduğunu söylüyor. ABD ile iş yapmak kolay değil. Yüksek volümlü siparişler geldiğinde şirketlerimiz güçlerini birleştirsin” önerisinde bulundu.
Hamide HANGÜL
ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerine bazı ülkelerin de misillemeyle karşılık vermesi ticaret savaşının fitilini ateşlerken, hem ABD, hem de Avrupa’nın yeni pazar ve tedarikçi ülke arayışları da başladı.
Japonya’da 13 Nisan-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek EXPO 2025 Osaka fuarına Türkiye’nin katılımına yönelik düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevpalayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ticaret savaşlarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Bazı sektörlerin telefonlarının çaldığını söyleyeme başladığını belirten Bolat, “TİM yetkililerine soruyoruz, ‘Batı cephesinden telefonlar çalmaya başladı’ diyorlar. Bu arayışlar siparişler, fiyat arayışı, üretimi, kapasite soruyorlar ne kadar diye. Avrupa ve ABD’den geliyor” dedi.
‘Sadece ben yapayım’ yaklaşımında olmayın
ABD ile iş yapmanın kolay olmadığına işaret eden Bakan Bolat, şu önerilerde bulundu: “Bir ABD şirketinden telefon gelip ‘Şu kadar gönderebilir misin’ dediğinde, belki 20 firma bir araya gelse o tedariki kolayca karşılayamayabilir. Biz burada şirketlerimize güçlerini birleştirmeye de davet ediyoruz. ‘Sadece ben yapayım’ yaklaşımında olmasınlar, 5-10 firma birleşsinler böyle yüksek volümde siparişler geldiğinde birlikte karşılasınlar bunu. ‘Çok olsun hepimizin olsun anlayışı hakim olmalı’ diye firmalarımıza tavsiyelerde bulunuyoruz.”
Türkiye’nin dış ticaretinde başta Avrupa Birliği ve ABD’nin birlikte yüzde 50 civarında bir paya sahip olduğunu söyleyen Bakan Bolat, “Son iki aydır, ABD’nin yeni yönetiminin çok dış ticaret açığı verdiği Kanada, Meksika, Çin ve AB ile başlattığı ilave gümrük vergileri uygulaması birkaç gündür genel bir karşılıklı misilleme amaçlı ilave gümrük vergileri açıklamalarıyla kızışmış durumda. Biz sene başından beri bu gelişmelere hazırlık yapıyoruz” dedi.
“Ortalık toz duman…”
Ticaret Bakanlığı olarak hiç boş durmadıklarını altını çizen Bolat, şöyle devam etti: “Sektörlerle görüşüyoruz. Çeşitli projeksiyonlar yapıyoruz gerek ikili ilişkiler bazında gerek müzakereler bazında bütün çalışmalarımız, eylem planlarımız hazır durumda. Şu gerçeğin altını çizmem lazım. Ortalık toz duman…Kimin kime yumruk attığı bile kolayca anlaşılamıyor.
Bu toz dumanda öncelikle yumruk yememek ve kendimizi yara almadan korumaya çalışmak önemli. İkincisi de bu toz duman içinde ileri hamleler yapmak, ülkemiz lehine yarar getirecek, yeni ihracat pazarları ve değerleri kazandıracak performansı göstermek. Ticaret Bakanlığımızdaki tüm kurmaylarımız, özel sektörümüz, Dışişleri Bakanlığımız hep birlikte bunu başaracağız.”
“Yeni pazarlar için harekete geçtik”
Türkiye’ye ABD’nin yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirmesinin iyi bir gelişme olmadığını, ancak tüm dünya ülkeleri ve rekabet edilen ülkelere daha yüksek oranlar getirildiği düşünüldüğünde mukayeseli temelde nispeten Türkiye’yi daha iyi pozisyonda gördüklerini söyleyen Bolat, “Biz başkasının felaketi üzerine saadet arayan bir ülke değiliz.
Ancak ikili ilişkiler bazından ABD pazarında daha iyi imkanlar, daha yeni pazar imkanları bulmak için şimdiden harekete geçtik. Genel ticaret heyetlerimiz çok hızlı planlamalar yaptık, yapıyorlar. Bir çalışma grubu oluşturduk, gerek ürünler sektörler bazında, gerekse ABD Ticaret Bakanlığı ile müzakereler bazında yoğun çalışma dönemine giriyoruz. Bizim de planımız Mayıs ayı ortalarında ATS kongresi vesilesiyle ABD özel sektörüyle bir araya gelerek müzakereler yapmak. Öncesinde bakan yardımcıları düzeyinde bu görüşmeler zaten başladı” açıklamasında bulundu.
“İhracat pazarlarımızı hücum riski de var”
Aynı zamanda Avrupa, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Kuzey’de de büyük hareketlilikler olacağını dile getiren Bakan Bolat, “Gördüğümüz riskler içinde ABD pazarında imkan bulamayan ülkeler, bizim ihracat yaptığımız
pazarlara da hücum edecekler. Böyle de bir risk olayı var. Türkiye’nin kendi içindeki paylarını artırmak için daha agresif pazarlamaya girmeleri gerekebilecek. Çok yönlü bir ticaret diplomasisi uygulayacağız. Burada aslolan, bu toz dumanda mevcut konumumuzu korumayı başarmak ve ileri hamlelerle bu karışık ortamda pozisyonumuzu ilerletmek, güçlendirmek’’ dedi.
"15-16 Mayıs’ta ABD’yi ziyaret edeceğiz, proaktif olacağız"
Ömer Bolat, ABD Başkanı Trump ve ekibinin ısrarla ‘görüşmelere açığız’ söylemine vurgu yaptığına işaret etti. Bolat, kendilerinin de bu amaçla bir diyalog çalışması başlattıklarını açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “15-16 Mayıs’a bizim ziyaretimize kadar olan süreçte, video konferans ya da önden gitme şeklinde ziyaretler olabilir.
Bizim tarzımız proaktif olarak, yani ön alarak çalışmak. Duruma göre işleri sonradan toparlamak değil. Proakitf olacağız, ön alacağız, ülkemiz lehine gelişmeleri değerlendirip, aleyhte olabilecekleri gelişmeleri de ülkemiz lehine engellemek. Çabamız bu.
Özellikle Uzakdoğu ülkelerine uygulanan ABD’nin yüksek gümrük vergilerinin, ülkemiz açısından tekstil giyim, çelik, mobil gibi birçok sektörlerde yeni pazarlar oluşturabileceğine biz inanıyoruz. Otomotiv, yedek parça olabilir. Bi çok sektör açısından Türkiye için hayırlı gelişmeler olabilecektir. Ancak her an, her gün yeni bir karar çıkıyor, o nedenle ne panikte olalım ne de sevindirik davranalım.” 7 Mayıs’ta da İngiltere’de olacaklarını açıklayan Bakan Bolat, “İş forumu yapacağız, serbest ticaret anlaşmasının hizmetler sektörüne, yatırımlara genişletilmesi noktasındaki son durumu görüşeceğiz” dedi.
“Türkiye için fırsatlar doğar, ancak riskler unutulmamalı”
Bir soru üzerine Bakan Bolat, “Fırsat doğurabilir mi? tabi ki doğuracaktır, çok net. Ancak riskleri de unutmamak lazım. Kendi evimizde ve şu anki ihraç pazarımızda da ABD pazarından dışlanın ülkelerin, bizim menfaat ve fırsatlarımıza yönelik hamlelerinin olması beklenebilir ki öyle görünüyor” yanıtını verdi. Bolat, bir başka soru üzerine, Türk dizilerini dünyada 1 milyar kişinin izlediği yanıtını verdi.