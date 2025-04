Batı cephesinden sipariş ve fiyat için telefonlar çalmaya başladı

Takip Et

Hamide HANGÜL

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni güm­rük tarifelerine ba­zı ülkelerin de misillemeyle karşılık vermesi ticaret sava­şının fitilini ateşlerken, hem ABD, hem de Avrupa’nın ye­ni pazar ve tedarikçi ülke ara­yışları da başladı.

Japonya’da 13 Nisan-13 Ekim tarihlerin­de düzenlenecek EXPO 2025 Osaka fuarına Türkiye’nin katılımına yönelik düzenle­nen basın toplantısında ga­zetecilerin sorularını cevpa­layan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ticaret savaşları­na yönelik açıklamalarda bu­lundu.

Bazı sektörlerin tele­fonlarının çaldığını söyleye­me başladığını belirten Bolat, “TİM yetkililerine soruyoruz, ‘Batı cephesinden telefonlar çalmaya başladı’ diyorlar. Bu arayışlar siparişler, fiyat ara­yışı, üretimi, kapasite soru­yorlar ne kadar diye. Avrupa ve ABD’den geliyor” dedi.

‘Sadece ben yapayım’ yaklaşımında olmayın

ABD ile iş yapmanın kolay olmadığına işaret eden Bakan Bolat, şu önerilerde bulundu: “Bir ABD şirketinden tele­fon gelip ‘Şu kadar göndere­bilir misin’ dediğinde, belki 20 firma bir araya gelse o te­dariki kolayca karşılayama­yabilir. Biz burada şirketleri­mize güçlerini birleştirme­ye de davet ediyoruz. ‘Sadece ben yapayım’ yaklaşımında olmasınlar, 5-10 firma birleş­sinler böyle yüksek volümde siparişler geldiğinde birlikte karşılasınlar bunu. ‘Çok olsun hepimizin olsun anlayışı ha­kim olmalı’ diye firmalarımı­za tavsiyelerde bulunuyoruz.”

Türkiye’nin dış ticaretin­de başta Avrupa Birliği ve ABD’nin birlikte yüzde 50 ci­varında bir paya sahip olduğu­nu söyleyen Bakan Bolat, “Son iki aydır, ABD’nin yeni yöneti­minin çok dış ticaret açığı ver­diği Kanada, Meksika, Çin ve AB ile başlattığı ilave gümrük vergileri uygulaması birkaç gündür genel bir karşılıklı mi­silleme amaçlı ilave gümrük vergileri açıklamalarıyla kı­zışmış durumda. Biz sene ba­şından beri bu gelişmelere ha­zırlık yapıyoruz” dedi.

“Ortalık toz duman…”

Ticaret Bakanlığı olarak hiç boş durmadıklarını altını çi­zen Bolat, şöyle devam etti: “Sektörlerle görüşüyoruz. Çeşitli projeksiyonlar yapıyo­ruz gerek ikili ilişkiler bazın­da gerek müzakereler bazında bütün çalışmalarımız, eylem planlarımız hazır durumda. Şu gerçeğin altını çizmem la­zım. Ortalık toz duman…Ki­min kime yumruk attığı bile kolayca anlaşılamıyor.

Bu toz dumanda öncelikle yumruk yememek ve kendimizi yara almadan korumaya çalışmak önemli. İkincisi de bu toz du­man içinde ileri hamleler yap­mak, ülkemiz lehine yarar ge­tirecek, yeni ihracat pazarla­rı ve değerleri kazandıracak performansı göstermek. Ti­caret Bakanlığımızdaki tüm kurmaylarımız, özel sektörü­müz, Dışişleri Bakanlığımız hep birlikte bunu başaraca­ğız.”

“Yeni pazarlar için harekete geçtik”

Türkiye’ye ABD’nin yüzde 10 ilave gümrük vergisi getir­mesinin iyi bir gelişme olma­dığını, ancak tüm dünya ülke­leri ve rekabet edilen ülkelere daha yüksek oranlar getirildi­ği düşünüldüğünde mukaye­seli temelde nispeten Türki­ye’yi daha iyi pozisyonda gör­düklerini söyleyen Bolat, “Biz başkasının felaketi üzerine saadet arayan bir ülke deği­liz.

Ancak ikili ilişkiler bazın­dan ABD pazarında daha iyi imkanlar, daha yeni pazar im­kanları bulmak için şimdiden harekete geçtik. Genel ticaret heyetlerimiz çok hızlı plan­lamalar yaptık, yapıyorlar. Bir çalışma grubu oluştur­duk, gerek ürünler sektörler bazında, gerekse ABD Tica­ret Bakanlığı ile müzakereler bazında yoğun çalışma döne­mine giriyoruz. Bizim de pla­nımız Mayıs ayı ortaların­da ATS kongresi vesilesiyle ABD özel sektörüyle bir araya gelerek müzakereler yapmak. Öncesinde bakan yardımcı­ları düzeyinde bu görüşmeler zaten başladı” açıklamasında bulundu.

“İhracat pazarlarımızı hücum riski de var”

Aynı zamanda Avrupa, As­ya, Afrika, Ortadoğu ve Ku­zey’de de büyük hareketlilik­ler olacağını dile getiren Ba­kan Bolat, “Gördüğümüz riskler içinde ABD pazarın­da imkan bulamayan ülkeler, bizim ihracat yaptığımız

pa­zarlara da hücum edecekler. Böyle de bir risk olayı var. Tür­kiye’nin kendi içindeki payla­rını artırmak için daha agresif pazarlamaya girmeleri gere­kebilecek. Çok yönlü bir tica­ret diplomasisi uygulayaca­ğız. Burada aslolan, bu toz du­manda mevcut konumumuzu korumayı başarmak ve ileri hamlelerle bu karışık ortam­da pozisyonumuzu ilerletmek, güçlendirmek’’ dedi.

"15-16 Mayıs’ta ABD’yi ziyaret edeceğiz, proaktif olacağız"

Ömer Bolat, ABD Başkanı Trump ve ekibinin ısrarla ‘görüşmelere açığız’ söylemine vurgu yaptığına işaret etti. Bolat, kendilerinin de bu amaçla bir diyalog çalışması başlattıklarını açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “15-16 Mayıs’a bizim ziyaretimize kadar olan süreçte, video konferans ya da önden gitme şeklinde ziyaretler olabilir.

Bizim tarzımız proaktif olarak, yani ön alarak çalışmak. Duruma göre işleri sonradan toparlamak değil. Proakitf olacağız, ön alacağız, ülkemiz lehine gelişmeleri değerlendirip, aleyhte olabilecekleri gelişmeleri de ülkemiz lehine engellemek. Çabamız bu.

Özellikle Uzakdoğu ülkelerine uygulanan ABD’nin yüksek gümrük vergilerinin, ülkemiz açısından tekstil giyim, çelik, mobil gibi birçok sektörlerde yeni pazarlar oluşturabileceğine biz inanıyoruz. Otomotiv, yedek parça olabilir. Bi çok sektör açısından Türkiye için hayırlı gelişmeler olabilecektir. Ancak her an, her gün yeni bir karar çıkıyor, o nedenle ne panikte olalım ne de sevindirik davranalım.” 7 Mayıs’ta da İngiltere’de olacaklarını açıklayan Bakan Bolat, “İş forumu yapacağız, serbest ticaret anlaşmasının hizmetler sektörüne, yatırımlara genişletilmesi noktasındaki son durumu görüşeceğiz” dedi.

“Türkiye için fırsatlar doğar, ancak riskler unutulmamalı”

Bir soru üzerine Bakan Bolat, “Fırsat doğurabilir mi? tabi ki doğuracaktır, çok net. Ancak riskleri de unutmamak lazım. Kendi evimizde ve şu anki ihraç pazarımızda da ABD pazarından dışlanın ülkelerin, bizim menfaat ve fırsatlarımıza yönelik hamlelerinin olması beklenebilir ki öyle görünüyor” yanıtını verdi. Bolat, bir başka soru üzerine, Türk dizilerini dünyada 1 milyar kişinin izlediği yanıtını verdi.