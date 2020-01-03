Batıçim, Nemrut Körfezi’ndeki limanını elden çıkaracak

03 Ocak 2020

Nihat DELİBAŞI

Satış kararı alınmasında geçtiğimiz yıllarda gruba bağlı Batısöke çimento fabrikasında kapasite artırımını ve teknolojik gelişimini öngören yaklaşık 400 milyon liralık yatırımın ardından, inşaat sektöründe yaşanan daralmanın etkili olduğu ifade edildi. Batıçim Grubu’nun, 2019 yaz başında Batısöke hisselerinin satışı için Ünlü & Co Danışmanlık firmasına yetki verdiği haberleri basına yansımıştı. Batıçim’in, bu satışın gerçekleşmemesi üzerine Batıliman’ı satma kararı aldığı ve gelen teklifleri değerlendirdiği bildirildi. Batıliman’ın satışı için telaffuz edilen iki rakam gündeme geldi.

Habaş Demir Çelik teklif verdi

75-110 milyon dolar aralığındaki teklif sahiplerinin liman işletmecisi yerli bir firma ile Habaş Demir Çelik Sanayi olduğu öğrenildi. Batıçim yetkilileri halka açık bir işletme olduklarını belirterek, Batıliman’ın satış görüşmeleri ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Rekabet Kurulu’ndan görüş istendi

Aliağa Nemrut Körfezi’nde sahip olduğu limanı büyütmek isteyen ve hemen yanındaki Ege Çelik firmasına teklif götüren Habaş Demir Çelik’in, Ege Çelik’ten olumsuz yanıt almasının ardından Batıliman için girişimde bulunduğu belirtilirken, firmanın satış izni için Rekabet Kurulu’na başvurarak görüş istediği, olumlu görüş halinde satışın ilan edilebileceği dile getirildi.

TMSF’den almıştı

Batıçim, Uzan Grubu’ndan devrolunan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan Limaş’ı 2006’da 42 milyon 250 bin dolarlık bedelle satın almıştı. Grup, gerçekleştirdiği yenileme ve kapasite artırıcı yatırımlarla iskele alanını 17 bin 680 metrekareye, toplam iskele uzunluğunu ise 920 metreye çıkarmıştı. Bölgedeki iskele derinliği en yüksek limanlardan biri olan Batıliman, 100 bin dwt ve üzeri kapasiteli gemilere hizmet verebiliyor.