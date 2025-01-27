Batıya Çinli rakip: Silikon Vadisi şaşkın! DeepSeek ve Baidu yapay zekada yeni kapıları aralıyor!

Çinli teknoloji devleri, yapay zeka alanında küresel rekabeti kızıştırıyor. Baidu ve DeepSeek gibi şirketlerin son hamleleri, bu alandaki yenilikçi yaklaşımları gözler önüne serdi.

DeepSeek’ten büyük çıkış

DeepSeek, yeni R1 modeliyle Apple App Store’un "En İyi Ücretsiz Uygulamalar" listesinde bir numaraya yükseldi. Şirketin R1 modeli, OpenAI, Google ve Meta gibi devlerin yapay zeka modelleriyle rekabet edebilecek özelliklere sahip. Çinli quant hedge fonu yöneticisi Liang Wenfeng’in liderliğindeki girişim, Ocak ayında piyasaya sürdüğü R1 modeliyle hem Silikon Vadisi'ni hem de yapay zeka dünyasını şaşkına çevirdi.

DeepSeek, yapay zeka modellerini geliştirmek için oldukça düşük maliyetli bir yöntem benimsiyor. Araştırmacılar, Aralık ayında yayınladıkları bir makalede, V3 modellerini yaklaşık 2.000 Nvidia H800 çipi kullanarak sadece 6 milyon dolarlık bir bütçeyle geliştirdiklerini açıkladı. Bu, ABD merkezli devlerin çok daha yüksek maliyetlerle geliştirdiği modellerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Baidu’dan üretken yapay zeka atılımı

Çin'in en bilinen teknoloji devlerinden Baidu, üretken yapay zeka entegreli Wenku platformu ile başarısını artırmaya devam ediyor. Platform, hızlı bir şekilde PowerPoint ve diğer belgeleri oluşturabilme yeteneği sunarken, kullanıcı sayısını 40 milyona çıkardı. Şirketin açıklamasına göre, platformun geliri geçen yıl yüzde 60 arttı.

Baidu, yapay zekayı sadece sohbet robotlarıyla sınırlı tutmuyor. Örneğin, mali dosyalar temel alınarak sunumlar hazırlayabilen özellikler, geçtiğimiz hafta kullanıcılara sunuldu. Bu gelişmeler, Çinli şirketlerin yapay zekayı iş dünyasına daha entegre hale getirdiğini gösteriyor.

Çin'de yapay zeka kullanımı artıyor

Gartner veri ve analiz direktörü Ben Yan'a göre, Çin'deki işletmelerin yüzde 10’undan fazlası üretken yapay zeka kullanıyor. Bu oran, sadece altı ay önce yüzde 8 seviyesindeydi. Yan, Çinli şirketlerden giderek daha fazla başarı hikayesi duyduklarını belirtti.

Küresel rekabette yeni dönem

Çin’in yapay zeka şirketleri, ABD merkezli devlerle rekabet etmek için hem maliyet avantajlarını kullanıyor hem de performans açısından güçlü modeller sunuyor. DeepSeek’in R1 modeli ve Baidu’nun Wenku platformu, Çin’in yapay zeka sektöründe nasıl hızlı ilerlediğini gösteren örneklerden sadece birkaçı.

Bu başarılar, Çinli şirketlerin yapay zekada yeni hedeflere odaklanarak küresel teknoloji yarışında öncü bir rol oynayacağının sinyallerini veriyor.

Asya'da teknoloji şirketleri düşüşe geçti!

Bu gelişmelerin ardından, yapay zeka çipleri ve ekipmanları sağlayan Japon şirketlerinin hisselerinde ciddi kayıplar yaşandı. Advantest’in hisseleri yüzde 7,99, Tokyo Electron yüzde 3,94, Renesas Electronics yüzde 0,4 oranında değer kaybederken, ABD’ye 100 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Softbank Group’un hisseleri yüzde 5,4 düştü. Kablo ve tel üreticileri Furukawa ve Fujikura’nın hisseleri ise sırasıyla yüzde 9,8 ve yüzde 8,16 geriledi.

ABD yapay zeka değer zincirine bağlı Asya şirketleri, DeepSeek’in ilerleyişinden en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Özellikle yarı iletken ekipmanları ve veri merkezi altyapısına yapılan yatırımlar, bu tehdidin en görünür olduğu alanlardan biri.

ORTUS Advisors’ın hisse senedi stratejisi başkanı Andrew Jackson, “Japonya’nın çip hisseleri, DeepSeek endişeleri nedeniyle keskin bir şekilde satılıyor ve yatırımcılar büyüme odaklı hisselerden değer hisselerine kayıyor” açıklamasında bulundu.

DeepSeek’in uygun maliyet avantajıyla küresel piyasada daha büyük bir rol oynaması durumunda, yapay zeka sektöründe mevcut dengelerin değişmesi ve ABD ile Japonya’nın daha güçlü stratejiler geliştirmesi gerekecek.