Bayburt'un coğrafi işaretli tarhununa büyük talip: Hepsi ABD'ye ihraç edilecek

Organik ve endemik olarak yetiştirilen tarhunu yerinde inceleyen ABD'li heyet, önce kurutma ünitesindeki tarhunları inceledi ardından Yedigöze köyündeki tarhun tarlalarını gezerek, üreticiden bilgi aldı.

Bayburt tarhunu kilo ve ton sınırı olmadan ABD'ye ihraç edilecek

Firma ile üreticiler arasında ihracat ağı kurulması yönünde önemli görüşmeler gerçekleştirilirken, ilerleyen günlerde coğrafi işaretli meşhur Bayburt tarhununun kilo ve ton sınırı olmadan ABD'ye ihraç edilmesi bekleniyor.

En kaliteli tarhun için Bayburt'a geldi

Lindseth, Bayburt'a ilk kez tarhun için geldiğini, tarhunun organik tarım uygulamalarıyla yetiştirildiği söyleyerek, "Buraya, en kaliteli tarhunu görmek için geldim. Organik üretimi inceledim ve çok doğal bir yetiştiricilik gördüm. Biz dünya üzerindeki en iyi kaliteyi hedefliyoruz ve bunun için Bayburt'ta bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

10 yıllık protokolle tüm üretimi almak istiyor

Lindshet'in Türkiye'deki ortaklarından İnanç Serbes ise "Amerikalı firmanın temsilcileriyle toplantılarımızı tamamladık. Yıllık 40 ton civarında bizden talepleri var." dedi. Bayburt'ta üretilen tarhunu çok beğendiklerini ifade eden Serbes, "Buradaki ürünün rengini, kalitesini çok beğendi, özellikle kokusuna hayran kaldı. 10 yıllık bir protokol imzalayıp buradaki tüm üretimi almak istediğini belirtti. İl Müdürümüzle bir değerlendirme yapacağız, umarım istenilen üretim kapasitesine çıkılır. Bayburt bu konuda kendisini çok güzel geliştirmiş" diye konuştu.

Tarhunun Amerika'da yemeklerin yanı sıra içeceklerde de kullanıldığına işaret eden Serbes, tüketim alanının her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.

Uluslararası bir marka haline gelecek

Yedigöze köyünde tarhun yetiştiriciliği yapan yerel üreticiler ise Bayburt tarhununun ülke sınırları dışında da adını duyuracağını ve tarhunun uluslararası bir marka haline geleceğini belirtti. İlerleyen günlerde yapılacak anlaşma ile Bayburt tarhununun Amerika'ya ihraç edilmesi bekleniyor. Bu anlaşmanın, coğrafi işaretli Bayburt tarhununun uluslararası alanda tanınmasına önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

Tarhun tarlalarında yapılan incelemelerde Kevin John Lindseth'e Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdür Vekili Diler Atayeter eşlik etti.