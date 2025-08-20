Baykar'ın başarısı vergi rekortmeni yaptı! Selçuk ve Haluk Bayraktar dört yıldır zirvede

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki öncü şirketlerinden Baykar'ın yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, milli SİHA ihracatındaki başarılarını vergi rekortmenliğiyle taçlandırdı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) 2024 yılı vergi beyannamelerine göre, Bayraktar kardeşler son dört yıldır üst üste Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri oldu.

Vergi gelirlerinde hızlı artış

Açıklanan rakamlara göre, Selçuk Bayraktar 2024 yılında 2 milyar 767 milyon TL, Haluk Bayraktar ise 2 milyar 528 milyon TL gelir vergisi ödedi. Toplamda ödedikleri vergi miktarı 5 milyar 296 milyon TL'yi aştı. Bu, 2021'den bu yana ödedikleri vergide yaklaşık 18 katlık bir artış anlamına geliyor ve bu yükselişte Baykar'ın ihracat gelirleri belirleyici rol oynuyor. Şirket, elde ettiği kazanç üzerinden önce kurumlar vergisi, ardından ise kâr dağıtımı nedeniyle gelir vergisi ödüyor.

İhracat ve öz kaynak vurgusu

Haberde, Baykar'ın finansal modeline dair dikkat çekici bilgiler de yer aldı. Şirket, tüm projelerini öz kaynaklarıyla finanse ediyor ve devletten nakit teşvik ya da hibe almıyor. Aynı zamanda banka kredisi dahi kullanmadan tüm Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Baykar, kuruluşundan bugüne kadar gelirlerinin yüzde 83'ünü, 2024 yılında ise yüzde 90'ını ihracattan elde etti.

SİHA ihracatında liderlik

Küresel SİHA pazarında önemli bir oyuncu haline gelen Baykar, savunma ve havacılık sektöründe son dört yıldır ihracat liderliğini koruyor. Bayraktar TB2 SİHA için 35 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 15 ülke ile ihracat anlaşması imzalayan şirket, 2024'te 1,8 milyar dolarlık dış satış gerçekleştirdi. Şirket, 2024'te savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına yaparak Türkiye'yi küresel SİHA pazarında lider konuma taşıdı. Baykar, yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde yaklaşık 7 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.