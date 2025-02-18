Baykar’ın Piaggio Aerospace yatırımı Türk-İtalyan işbirliğinde yeni dönem başlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ve teknolojik işbirliğini ele aldı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Bakan Kacır, Baykar’ın İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace’e yaptığı yatırımı, iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji ortaklığında yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi.

Kacır, “Baykar’ın, köklü İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace yatırımını hedeflerimiz doğrultusunda atılmış tarihi bir adım, iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji işbirliğinde yeni bir dönemin işaret fişeği olarak değerlendiriyoruz. Bu yatırımla, Türk-İtalyan yatırım dinamikleri yeni ve çok büyük gelecek vaat eden bir mahiyeti kazanmıştır” dedi.

Bakan Kacır, Türkiye ve İtalya’nın yüzyıllara dayanan ticari ortaklığını her geçen gün güçlendirdiğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl İtalya’ya 13 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. İtalya, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı beşinci ülke oldu. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine sektörlerinde güçlü ticari bağlar sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 30 milyar dolarlık hedefi aştı” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır ayrıca, Türkiye ve İtalya’nın sanayi, teknoloji ve yatırım alanlarında ortaklıklarını güçlendirmek için yüksek teknoloji odaklı sektörlerde yeni işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını söyledi.

İtalyan Bakan Urso: Baykar’ın yatırımı yeni işbirliklerine kapı açacak

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso da iki ülke arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde arttığını ve İtalyan yatırımlarının Türkiye’de sürekli yükseldiğini ifade etti. Urso, “Akdeniz havzasında İtalya, Türkiye açısından bir numaralı partner konumunda. Türkiye ile daha kuvvetli bir ortaklık inşa etmek istiyoruz” dedi.

Baykar’ın Piaggio Aerospace yatırımını bizzat takip ettiğini belirten Urso, şunları söyledi:

"Fabrika ziyaretimde çalışanlara yeni sahiplerini tanıttım ve alkışlarla karşılandılar. Bu yatırım, drone üretimi gibi yeni teknoloji alanlarında daha ileri işbirlikleri için bir fırsat olacak. Ayrıca Baykar ve Leonardo gibi şirketler arasında ortak projeler geliştirilerek İtalya’daki fabrikalar daha da güçlenecek ve Avrupa’da iki ülkenin işbirliği daha ileri bir seviyeye taşınacak."