Baymak bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 135 büyüme sağladı

“Baymak olarak ülkemizin enerji dönüşümüne katkı sunacak ürünlere öncelik veriyoruz” diyen Baymak CEO’su Ender Çolak “Yenilenebilir enerjiyle çalışan cihazlarımız, ısı pompalarımız ve hidrojene uyumlu kombilerimizle pazarda aktif bir rol oynuyoruz. Tüm ürün gruplarımızda istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ciro 1 milyar liraya çıktı ihracat yüzde 30 arttı

50 yılı aşkın süredir piyasaya sunduğu yenilikçi ve çevreci ürünlerle iklimlendirme sektörünün öncüsü olan Baymak, 2023 yılında da sürdürülebilir büyümesine devam etti. 2023 yılının ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla tüm ürün gruplarında adet bazında büyüyen Baymak, söz konusu dönemde cirosunu yüzde 135 artırarak 1 milyar TL’ye taşıdı.

Baymak’ın ihracat cirosu da aynı dönemde yüzde 30 artış gösterdi. Küresel risklerin neden olduğu mevcut konjonktürde başarılı bir çeyreği geride bıraktıklarına vurgu yapan Çolak, “Dünya iklimlendirme pazarı geçtiğimiz dört yıllık periyotta yüzde 13,23 büyüyerek 570 milyar dolara ulaşırken, Türkiye iklimlendirme sektörü aynı dönemde yüzde 43’lük büyüme gösterdi.

Baymak da cirosunu son 4 yılda yaklaşık 4’e katladı. İlk 3 ayda, kombi kategorisinde adet bazında yüzde 127 büyüme elde ettik” şeklinde konuştu.

“Ancak unutmamamız gereken bir nokta var ki iklimlendirme sektörünün gösterdiği gelişime paralel olarak karbon salımında ve enerji tüketimindeki payı da artıyor” diyen Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa ısı pompası pazarı 10 yılda 4 katına çıkacak

“Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan çeşitli yükümlülüklerin yanı sıra Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Anlaşması gibi çok sayıda uluslararası düzenlemeyle sürdürülebilirlik konusu artık ülkelerin ve şirketlerin daha fazla gündeminde.

Avrupa’da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken, konutlarda hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı.

Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa’da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz. Isı pompası, fotovoltaik güneş kolektörleri ve bunlara bağlı hibrit sistemler de hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak” şeklinde konuştu.