Bayraktar: Buğdayda rekolte beklentimiz 20 milyon ton

16 Ağustos 2019

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl buğdayda 20 milyon ton civarında rekolte beklediklerini belirtti.

Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret eden Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta meydana gelen depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Denizli'ye geldiğini söyledi.

Bayraktar, depreme karşı alınacak tedbirler noktasında ziraat odaları olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan ekonomik hareketliliğe yönelik sorusunu yanıtlayan Bayraktar, bayram sürecinde 3 milyon 600 bin baş hayvanın kurbanlık olarak değerlendirildiğini ve 11,9 milyon liralık ekonomik hareketlilik yaratıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Hububat ürünlerinde hasat sezonunun başladığına işaret eden Bayraktar, ülkenin yüzde 70'inde hububat ekiminin yapıldığını söyledi.

Bu yıl buğday rekoltesinde geçen yıla göre bir miktar gerileme beklediklerini dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Normal koşullarda 22-23 milyon ton civarında buğday üretimimiz var ama bu sene zannediyorum 20 milyon ton veya belki biraz daha altında gerçekleşecek. Bu sene bazı bölgelerimizde kuraklık yaşadık, bazı yerlerde de aşırı yağış oldu. Kura bağlı olarak girdi maliyetlerinin artması da bir miktar etkiledi. Önümüzdeki yıllarda verimli üretim yapabilme, çiftçimizin tarlada kalabilmesi adına tedbirler almaya çalışıyoruz. Türkiye'nin hedefi 25 milyon tonun üzerinde buğday üretmektir. İnşallah o hedefe ulaşacağız."

Vali Karahan da ziyareti dolayısıyla Bayraktar'a teşekkür etti. Karahan, Bozkurt'taki depremde evlerin dayanıklı olması nedeniyle can kaybı yaşanmadığını, dört koldan yaraların sarılmasına devam edildiğini söyledi.

Karahan ve Bayraktar, daha sonra Çardak ilçesindeki tarım alanlarında inceleme yaptı.

Kaynak: AA