Bayraktar: EKA, 200 ülkede ihracatla var olacak

Dünya asansör pazarında ihracat bakımından 8. konumda bulunan Türkiye’nin daha çok asansör malzemeleri ihracatı gerçekleştirdiği bilgisini veren Bayraktar, firma olarak Türkiye’nin ihracat yaptığı 200 ülkede hem ihracat hem oradaki yerel ortaklarla iş birliği yaparak yer almak istediklerini bildirdi.Bayraktar, “Şirket olarak Emlak Konut’un bir iştirakiyiz. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kuruluş amacımız inşaat sektöründeki en önemli unsurlardan olan asansörün ithalat miktarını azaltıp, ihracat miktarını artırmaktır. Genç bir firma olarak hedefimiz golobalde bir marka olmak. Bu ay itibarıyla beşinci yılımızı tamamlıyoruz. İlk iki yılda Ar-Ge projelerine ve teknolojiye çok önem verdik” ifadelerini kullandı. Bayraktar, 6 Şubat depremleri nedeniyle konteyner de üreterek sahaya 500 civarında konteyner naklettiklerini anlattı. Son üç yıldaki asansör üretim verilerine ilişkin bilgiler aktaran EKA Genel Müdürü Kurtuluş Erdem Bayraktar, 2023 yılında bin 300 olan üretim adedinin 2024 yılında 2 bin 172’ye ve geçen yıl da 2 bin 512’ye ulaştığını dile getirdi. Bayraktar, 2026’da hedeflerinin 2025 yılı üretim adetlerini aşmak olduğunu söyledi. İhracat tarafında önemli gelişmelerin olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne katılmak için bugünü beklediklerini dile getirdi. Bir elektrik mühendisi olarak DÜNYA Gazetesi’nin her zaman masasının başında yer aldığını da kaydeden Bayraktar, “Türkiye İhracatçılar Meclisi bizim için çok önemli” diye konuştu.

Asansörde yerlilik oranı yüzde 97’ye kadar ulaştı

Konya’da 70 bin metrekare alanda üretim yaptıklarından söz eden Kurtuluş Erdem Bayraktar, “Konya’ya asansör sektörünün başkenti diyebiliriz. Yurt dışından gelen misafirlerimizi Konya’da ağırlıyoruz. Ben de Konya’ya yerleştim. Konya’da yüzlerce küçük çaplı üretici firma var. Asansörün belli kısımlarını üretiyorlar. Biz de 22 yıldır ithalat yapmak durumunda kalmışken artık asansörde yüzde 97 yerliliğe ulaşmış durumdayız” diye konuştu. Asansörden söz edilse de sektörün yürüyen merdiven ve yürüyen yol olmak üzere hem düzey hem yatayda bina içi ve dışı ulaşım sistemleri gibi geniş bir alanı kapsadığını belirten Bayraktar, “Bugüne kadar ulaştığımız 6 bin 193 adet satışımız sektör içinde önemli bir rekor. Son iki yıldır sektör lideriyiz. Aktif büyüklüğümüz her geçen yıl artıyor” ifadelerini kullandı. Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre, EKA’nın aktif büyüklüğü 5,5 milyar liraya ulaştı. “Konya’daki fabrika sektör anlamında da günde 20-21 paket asansör üretebilecek kapasitede ve dünya çapında öneme sahip” diyen Bayraktar, şunları kaydetti: “Asansörlerin dışında Çevre Şehircilik Bakanlığı himayesinde olan bir firma olarak GES’ten faydalanarak sıfır karbon emisyonu ile faaliyet gösteriyoruz. Alt iştiraklerimiz EKA Enerji ve EKA Teknoloji. EKA Teknoloji’de şarj istasyonları yapıyoruz ve bin soketin üzerine çıktık.” Kendi ürettikleri asansörlerin dışında da bakım işleri devraldıklarını sözlerine ekleyen Bayraktar, ihracat tarafında en üst seviyede paketleme hizmetini amaç edindiklerini vurguladı.

İlk ihracat Batı Afrika’ya, sırada Suudi Arabistan var

İlk ihracatlarını Batı Afrika’daki Gine’ye yaptıklarını kaydeden Bayraktar, Türk asansör ve yürüyen merdivenlerinin Gine Bissau’da yer alan Osvaldo Vieira Uluslararası Havalimanı’nın yeni binasında kullanılmak üzere teslim edildiğini bildirdi. “O ülkenin ilk yürüyen merdivenleri konmuş oldu” diyen Bayraktar, Emlak Konut’un Suudi Arabistan’da Mekke içinde Kabe’ye 14 kilometre mesafede bulunan Hayat Mekke Projesi”nde kullanılacak asansörlerin de EKA tarafından üretildiğini ifade etti. Bu projeye 1014 asansör tedarik edeceklerini anlatan Bayraktar, “Suudi Arabistan pazarı daha da gelişecek. ‘Bir metrekare kullanılabilir alan boş kalmayacak’ diyorlar. Biz de asansör sektorü tarafında hamleler yaptık. Bugüne kadar 34 fuara katıldık. Hem yurt içi hem yurt dışında ve bunlardan kıymetli sonuçlar alacağız. Türkiye dünyada asansör sektöründe sekizin büyük ihracatçı, ithalatta 34. sıradayız. Olmazsa olmazımız ve esas kuruluş amacımız ithalatı azaltıp ihracatı artırmak. Dünyada sektöre hakim olan 5-6 firmanın 50-55 milyar dolar olan cirolarını dikkate alarak, bizim bunlara rakip olmak üzere yola çıktığımızı düşünürsek potansiyeli görebiliriz. Ülkemizdeki gibi küçük çaplı firmalar var. Bu firmaların 4-4,5 milyon yedek parça ve bakın portföyü var” bilgilerini paylaştı