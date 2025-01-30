Bayraktar, elektrik faturasında yeni dönemi anlattı! Kaç kişi etkilenecek, faturalar ne kadar olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik faturalarında 1 Şubat'tan itibaren uygulanacak yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara’da Anadolu Yayıncıları Federasyonunda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Bayraktar, elektrik faturalarında "417 kilovat saatlik bir tüketim varsa bu grup artık destek grubunun dışında kalsın" dediklerini belirterek bunun 1,2 milyon aboneyi etkilediğini, sayının toplam abonelerin yüzde 3'üne denk geldiğini dile getirdi.

"42 milyonun yüzde 3'ü gibi bir aboneyi etkileyecek düzenlemeyi hayata geçiriyoruz" diyen Bayraktar, 42 milyon abonenin 40 milyonuna 'dokunmadıklarını', onların faturalarında herhangi bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Örneklerle anlattı

Bayraktar, 1 Mart'ta faturalara yansıyacak uygulamaya dair örnek verdi: "5 bin kilovatsaatlik tüketimi aşan grup artık elektriğin gerçek maliyeti neyse onu ödeyecek. Orada da görünen tablo şu;

1050 lira - 1047 liraya tekabül ediyor bu tüketim sınırı. Ne kadar olacak fatura dersen... 2 bin civarında. Yüzde 96 civarında artacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz. Onlara herhangi bir fiyat artışı, faturalarında herhangi bir değişiklik yok. Devlet sübvansiyonu 30 milyar civarında azalmış olacak."

Doğalgaza zam gelecek mi?

Bayraktar, doğalgaza bu kış zam gelmeyeceğini belirterek bu alanda da yeni bir çalışmaya başladıklarını açıkladı: "Bu kış hiçbir şey değişmeyecek, zam olmayacak diyebiliriz. Ama doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. Fakat orada Erzurum ile Antalya’nın durumu farklı. Elektrikte bunu bütün Türkiye için ortalamada bir şey yapabiliyoruz ama doğalgazda biraz daha hassasiyetle çalışılması gereken bir süreç. Onun üzerinde de çalışıyoruz. 2025 yılı içinde bir düzenleme olabilir, kademelendirmeyle alakalı bir çalışmamız var. Vatandaşların etkilenmesi yıl sonuna doğru olur."