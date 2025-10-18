Nadir toprak elementi nedir? Nadir toprak elementi nerelerde kullanılır? Türkiye'de nadir toprak elementi var mı?

Bakan Bayraktar, Gabar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto işbirliğinde düzenlenen "Roketlerin Sesi Yerine Raketlerin Sesi Yükseliyor, Raketin Ustaları Şırnak'ta Doğuyor Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada 100 ilkokul öğrencisiyle bir araya gelen Bayraktar, daha sonra bazı öğrencilerle tenis oynadı.

Bayraktar, etkinliğin ardından Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, faaliyetleri yerinde görmek için Gabar'da bulunduklarını, insanların kesintisiz enerjiye ulaşması için büyük bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi.

Ülkeyi enerjide bağımsız kılmak için çok önemli projeler yürüttüklerini bildiren Bayraktar, insana dair yaptıkları işin merkezinde aslında kadınların bulunduğunu ve Gabar'da birçok kadın çalışanın bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin her yerinden kadın mühendislerin geldiğini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Onlar da bu büyük projeyi ülkemiz için iftihar vesilesi olan bu projeyi yerinde görmek için buradalar. Çocuklarımızla burada artık bu dağlarda roket sesi değil, raket sesi duyacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonunda çok güzel bir programı gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye, Türkiye'nin en önemli projesi. Burada özellikle son 4 yıldır buradaki petrolün keşfiyle ve üretimiyle başlayan süreç, bize terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu çok kısa bir kesiti açıkçası. Bu dağlar terörün kol gezdiği, girilemeyen, gidilemeyen yerlerdi ama şimdi burada yaklaşık 3 bin 500 insanımıza ki bunların büyük çoğunluğu Şırnak'ın kendi çocukları, teknisyenleri, mühendisleri, başta onlar olmak üzere istihdam kapısı oldu. Artık dağlarda büyük bir faaliyet, çalışma ve umut var dolayısıyla artık gençlerimizin gözünde geleceğe dair hayaller var. Bunu görmek açısından da Terörsüz Türkiye'nin ne olduğunu görmek açısından da önemliydi."

"3 milyar doların üzerinde petrol ürettik"

Programa katılan kadın mühendislere teşekkür eden Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin büyük bir kararlılıkla devam ettiğini, günde yaklaşık 80 bin varil petrol ürettiklerini bildirdi.

"Bugüne kadar 3 milyar doların üzerinde bir petrol üretmiş olduk. Yeni keşiflerle, rezervlerle bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Hedefimiz çok net, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda enerjide ülkemizi mutlaka bağımsız kılacağız." ifadelerini kullanan Bayraktar, emek veren tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bayraktar, üretimin artarak devam edeceğini, Şırnak'ın, getirdikleri çalışmaların neticesinde daha da büyüyerek bir petrol ve enerji kenti olacağını dile getirdi.

"Oyun değiştirici ektisi olan bir konu olarak görüyoruz"

Nadir elementlerle ilgili bir açıklamasının olacağını belirten Bayraktar, şunları aktardı:

"Nadir toprak elementlerini de enerji bağımsızlığımızda ve ülkemizin hakikaten oyun değiştirici etkisi olan bir konu olarak görüyoruz. Bu konuda çalışmaları yapan, oradaki rezervi bulan, inşallah pilot tesisini kuran ve şimdi endüstriyel tesis kuracak olan da yine bizleriz. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Bütün bunları yaparken bir taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi, efendim oradaki çalışmaların geciktiğinden dem vuruyor. Aynı Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bu projenin oradaki pilot tesisinin kurulumuyla alakalı mahkemeye başvurusu, onu durdurmakla alakalı başvurusu var. Bu belgeyi de sizlerle, sizler vasıtasıyla kamuoyunuzla paylaşırız. Ki kimin bu konuyu istismar ettiği, kimin ortada aslında bir iş olmasın tarafında olduğunu milletimiz bir kez daha görecek."