Bayram alışverişi e-ticareti uçurdu: Hedef 400 milyar TL

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı döneminin e-ticaret sektörü açısından yılın en hareketli dönemlerinden biri olarak başladığını belirterek, "Bu yıl hareketliliği artıran önemli unsurlardan biri, bayram hazırlıkları ile tatil planlarının aynı dönemde yoğunlaşması oldu" dedi.

Tüketicilerin yalnızca bayram ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda seyahat planlamalarını, hediye alışverişlerini ve yaz sezonuna yönelik ihtiyaçlarını da aynı süreç içerisinde yönettiğini söyleyen Çevikoğlu, bu durumun alışveriş davranışlarında daha geniş bir kategori çeşitliliğini beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Çevikoğlu, özellikle tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında son yıllarda önemli bir değişim gördüklerini kaydederek, "Artık kullanıcılar yalnızca fiyat avantajı nedeniyle değil hız, kolaylık, ürün çeşitliliği ve zaman tasarrufu gibi nedenlerle de e-ticareti tercih ediyor. Mobil uygulama kullanımındaki artış, hızlı teslimat çözümleri, kampanya dönemleri ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri de bu süreci destekliyor" diye konuştu.

Bu yıl bayram alışverişlerinde özellikle doğrudan bayram hazırlıklarıyla ilişkili ürünlerin öne çıktığını söyleyen Çevikoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mutfakta işlevsellik sağlayan ürünlere yönelik talepte belirgin bir artış söz konusu. Derin dondurucular, kıyma makineleri, bıçak setleri, düdüklü tencereler, saklama ürünleri ve çeşitli mutfak ekipmanları yoğun talep gören ürünler arasında yer alıyor. Bu nedenle özellikle küçük ev aletleri kategorisi, dönemsel ihtiyaçların etkisiyle öne çıkan alanlardan biri haline geldi. Diğer taraftan bayram kültürünün önemli unsurlarından biri olan ziyaretleşme ve hediyeleşme alışkanlıkları alışveriş tercihlerini şekillendiriyor. Şekerleme, çikolata, kahve çeşitleri, ikramlık ürünler ve hediye setleri yoğun ilgi görüyor."

Çevikoğlu, moda tarafında geleneksel bayram alışveriş alışkanlıklarının etkisini sürdürdüğünü belirterek, özellikle çocuk giyimi, aile alışverişleri, ayakkabı ve aksesuar kategorilerinin yoğun talep gördüğünü aktardı.

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tatil giyimi, plaj ürünleri ve seyahat odaklı ürünlerdeki hareketliliğe dikkati çeken Çevikoğlu, "Elektronik kategorisinde tüketicilerin günlük yaşamı kolaylaştıran kişisel teknolojik ürünler ve ev kullanımına yönelik cihazlara yöneldiğini gözlemliyoruz. Genel olarak tüketicilerin artık tek bir ihtiyaca yönelik değil, farklı ihtiyaçlarını aynı alışveriş deneyimi içerisinde karşılamaya yöneldiğini görüyoruz. Bu durum hem ürün çeşitliliğini hem de sepet büyüklüklerini artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor" değerlendirmesini yaptı.

"Dijital hizmetler e-ticaret ekosistemine önemli katkı sağlıyor"

ETİD Başkanı Çevikoğlu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hem sipariş adetlerinde hem de sepet büyüklüğünde artış beklendiğini belirterek, bunun temel nedenlerinden birinin tüketicilerin ihtiyaçlarını daha bütüncül şekilde karşılaması olduğunu dile getirdi.

Önceden tüketicinin belirli bir ihtiyaç için alışveriş yaparken bugün aynı sipariş içerisinde hem bayram hazırlıklarını hem kişisel ihtiyaçlarını hem de hediye alışverişlerini tamamlayabildiğini söyleyen Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum doğal olarak sepet büyüklüklerini artırıyor. Bayrama yakın dönemde ortalama sepet büyüklüğünün 3-5 bin lira bandında şekillenmesini bekliyoruz. Bazı kategorilerde bunun daha üzerine çıkılması mümkün. Özellikle elektronik ürünler, beyaz eşya ve yüksek fiyatlı küçük ev aletlerinin tercih edildiği alışverişlerde sepet tutarlarının daha yüksek seviyelere ulaşabildiğini görüyoruz. Mayıs ayında Türkiye genelinde yaklaşık 400 milyar lira seviyesinde e-ticaret hacmi oluşmasını bekliyoruz. Bayram alışverişleri, tatil planlamaları, hediyeleşme ve kampanya dönemlerinin aynı süreçte birleşmesi bu büyümenin temel nedenleri arasında yer alıyor. Bunun yanında uçak bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama gibi dijital hizmetler de e-ticaret ekosistemine önemli katkı sağlıyor. Bayram dönemleri artık yalnızca perakende alışverişi değil, dijital hizmetleri de kapsayan çok daha geniş bir ekonomik hareketlilik oluşturuyor."